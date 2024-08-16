Z世代求職意向出爐 最先看薪資、九成追求工作生活平衡

日前有網友在知名社群論壇發文「Z世代是不是容易職業倦怠」，該文提到身為1997年末的原Po，看到有些前輩說工作8、9年職業倦怠，心裡想說自己工作2、3年就職業倦怠到不行！文章一出釣出網友們紛紛吐露心聲「我努力工作認真存錢還是買不起理想的房子」、「我實習兩週就倦怠了」、「我覺得每天工時8小時真的太長了」、「薪水那麼低 是要多熱情」。究竟Z世代的工作價值觀為何？又面臨哪些說不出口的困境呢?

1111人力銀行針對Ｚ世代(1997-2009年出生者)進行調查發現，除了有31.4%為學生身份之外，擁有正職工作占39.1%、有正職也有兼職則有14.8%、有兩份以上兼職工作為8.2%、僅有一份兼職4.9%、還有1.6%創業。

調查顯示，Ｚ世代在選擇正職工作時最在意的面向包括薪資待遇、公司福利、工作時間、工作內容以及職場氛圍。期待正職的月薪平均是40,742元，與目前的實際月薪36,040元相較，明顯存在4,702元落差。

而以兼職工作為主的原因包括：彈性排班/工時短、上下班時間自由、可現領工資、工作內容單純、有時間經營自己。平均收入約18,111元。

調查更指出，有高達九成的Ｚ世代受訪者認為工作與生活平衡是重要的，其中更有56.1%認為非常重要。而在不考慮自身科系的前提下，最想投身「電子科技/資訊/軟體/半導體」以及「金融投顧/保險相關」兩大產業，希望公司提供固定調薪、優於勞基法的休假、保障年終、彈性工時、員工旅遊等五大福利。

此外，調查還顯示，最擔心遇到的工作地雷包括：責任制加班不給薪52.0%、萬年薪水漲不動47.9%、搞小圈圈排擠新人33.8%、報到後砍薪31.4%、試用期滿不調薪30.5%。由於Ｚ世代年輕人的工作歷練尚淺，對於職場人際關係的拿捏容易失準，甚至踩到紅線而不自覺，因而希望主管的管理風格，能夠符合「我的主管協助解決我工作上的問題」、「我的主管交辦任務能賦予明確目標」、「我的主管能允許我犯錯/願意授權」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，Ｚ世代從小開始接觸網路，善於使用智慧型手機，活躍於社群媒體，真實生活幾乎與網路世界緊密交織，因而價值觀容易被外界資訊形塑，在選擇工作時，除了考量薪資行情以及能否勝任這份工作外，「職場氛圍」也名列前五，足以說明愉悅的工作氣氛對於Z世代尤其重要，懷抱遠離有毒的職場文化，從不輕易委屈自己。

為了解Ｚ世代的求職意向與金錢觀，1111人力銀行進行調查，針對28歲以下求職會員進行立意抽樣調查，調查時間2024年8月1日到8月14日，總計回收共743份。