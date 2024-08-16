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努力學習卻被前輩批沒「quality」 科技業菜鳥挫折淚訴：壓力真的好大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文，稱自己是剛進科技業的新人，上班認真，因為自己學習較差的緣故，經常被負責帶他的導師說沒有「quality」。示意圖／Ingimage
一名網友發文，稱自己是剛進科技業的新人，上班認真，因為自己學習較差的緣故，經常被負責帶他的導師說沒有「quality」。示意圖／Ingimage

現今年輕人剛入職時必然會遇到許多挑戰和挫折，但要如何在壓力下調適心態呢？一名網友發文，稱自己是剛進科技業新人，上班認真，因為自己學習較差的緣故，經常被負責帶他的導師說沒有「quality」，令他備感壓力，向網友抱怨：「想到明天還要上班，壓力真的好大，真的很無助。」

一名網友在Dcard發文，表示自己是剛進科技業三個多月的新人，從第一個月入職訓練後就回部門了，他知道自己的邏輯和理解能力比較差，所以平日還有假日都會回家繼續看影片，希望把不懂的觀念補起來，那段時間原PO壓力大到每天回家都會哭，「我認為已經很努力追了，還是遠遠不及同梯的進度」。

原PO接著表示，老闆指派的導師剛好是課內最紅的人，本身業務就非常忙了，根本沒空理新人，原PO很多事情只能自己摸索。近日也是導師很忙，剛好發生重大case，原PO和相關部門沒有討論好，很多事情被牽著鼻子走，結果後來被導師說他做事沒有「quality」，原PO備感挫折，「在停車場哭了快20分鐘」。

原PO無奈地表示，他平時上班很認真，態度也沒問題，就是理解能力差了點，下班前還是被學長說「做事要有quality」，不然分事情給他做，最後都是增加別人的工作量，原PO很難過，也很想反省，於是詢問網友：「來自於同儕的壓力加學長的語重心長，新人本人我要怎麼改進？」、「想到明天還要上班，壓力真的好大」。

此文一出，立刻引起網友熱議，不少網友留言鼓勵原PO，「你真的想太多，你犯了新人最常錯誤之一：過於求好心切追求完美，新人本來就什麼都不懂（尤其剛畢業），科技業你老闆更重視的是氣長（能做得久）」、「你別把自己逼得太緊，也不要去跟同事做比較，如果讓自己一直處在內耗的狀態，思緒會受到限制，反而沒辦法把事情做好」

也有網友建議，慢慢到後面就習慣了，不要太著急，「正常啦大家都是這樣過來的，幾個禮拜後就習慣了」、「過來人的建議是這很正常啦，初入社會的新人都這樣會比較辛苦，做久以後工作內容慢慢都會熟悉，不要和別人比，這只是給自己很多毫無意義的壓力」、「不要玻璃心，開會前要準備自己的武器，不要一直當守方。其他的會慢慢成長」。

新人 科技業 職場

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