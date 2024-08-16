快訊

屏東角頭「鴨頭」高雄遇伏中2槍身亡 鄉代主席妻發文悼念：是夢對嗎？

他買好市多電池「裝遙控器1慘況」超後悔 內行人勸改買這物：比日本便宜

直播／07:35花蓮外海規模6.3地震 氣象署初步研判和0403無關

太敏感？他LINE上問1問題秒被取消面試 眾人安慰：恭喜避雷

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO收到一家公司的面試邀約，但他事先在LINE上詢問薪資和工作時間等資訊，沒想到竟被對方取消面試。示意圖／ingimage
原PO收到一家公司的面試邀約，但他事先在LINE上詢問薪資和工作時間等資訊，沒想到竟被對方取消面試。示意圖／ingimage

面試是為了讓求職者和雇主事先了解彼此的重要關卡，除了了解工作內容之外，求職者也會想要知道薪資、福利等相關事宜。有一名網友日前收到面試邀約，但他先在LINE上詢問起薪和工作時間，對方原本照實回答，但隨後表明要取消面試，讓這名網友一頭霧水。

原PO在Dcard貼出雙方對話的擷圖，只見他一開始先詢問「你好，能先瞭解新人起薪跟工作時長嗎？」，而對方也照實回覆，「起薪31,000，要扣勞健保自付額，分早班、中班、全日班，三班都要輪到」。

接著原PO又問，「分別的上班時間是幾點到幾點呢？」，此時對方竟然說「我取消面試好了，不想在訊息回覆，謝謝」，只不過取消後，又打了「？？」的符號，讓原PO看了摸不著頭緒，無奈地詢問大家，「問薪水跟工作時間很失禮嗎？這樣就取消面試，還發兩個問號啥意思？」

貼文引起網友們不同看法，「並不會失禮，只是對方回這樣訊息應該另找到其人了」、「很正常呀，問東問西，找個比較少問題的省麻煩」、「面試就是給你問這些的啊，現在就問感覺蠻怪的」、「人家安排面試給你啦，你要問就當場問，額外再問這些等於是增加他工作量。我覺得他直接取消是滿不錯的做法，也沒有指責你或其他行為，就放棄糾纏」、「人資並不喜歡太聰明的人，尤其是在勞基法這方面有一定瞭解的，你問這麼多，他們當然會覺得找你來很麻煩」。

還有人認為公司有問題，「因為人家違法了，講太細會被你檢舉啊」、「看到第一句就知道是個屎缺了，不做也好」、「若工作待遇有違法的話，不可能留訊息給你抓把柄」、「除非是大公司，不然不敢回答的，感覺都是屎缺」、「恭喜避雷」、「恭喜欸，提早避開，那麼容易不耐煩，不是公司有問題，就是主管脾氣不好，這樣以後進去也是容易被情緒噴到，恭喜避開屎缺」。

人資 薪資 面試

延伸閱讀

LINE訊息通知不漏接！快檢查手機這3個設定記得開啟

頂大資工碩畢找嘸工作…他曬經歷嘆「跪著要飯都不成」 網一針見血曝真相

奧運拳擊／奪金有望！曾獲選為「華岡青年」 林郁婷大學清秀照片曝光

賀錦麗選副手靠直覺！賓州長夏皮洛「這點」不如華茲才出局

相關新聞

太敏感？他LINE上問1問題秒被取消面試 眾人安慰：恭喜避雷

面試是為了讓求職者和雇主事先了解彼此的重要關卡，除了了解工作內容之外，求職者也會想要知道薪資、福利等相關事宜。

勞動部職場性騷調查人才庫 涉性騷、刑案就暫時移除

去年台版ＭeToo事件連環爆，政府火速修正性平三法。其中，性別平等工作法修法後新設立職場性騷擾調查專業人才庫，協助事業單...

被組長擅自改假還抹黑…她嘆職場像「宮鬥」 網勸逃：眼緣很重要

在職場中，不僅要煩惱工作上的事，更要對各式各樣的人際關係。一名女網友發文抱怨，她公司的組長以各種方式針對她，甚至沒溝通就直接換假，還私下稱她「難溝通」，讓她相當無奈，「真的很委屈很生氣，但還好遇到一群支持我鼓勵我的同事」。

送40歲女同事什麼禮物較合適？ 網推薦1物：超紓壓

送禮除了代表心意以外，要送到對方心坎裡，也要了解收禮人的興趣、愛好。日前有位網友想贈送給40歲的女同事禮物，指出對方「不崇尚名牌，有沒有可以推薦的禮物，香氛類的合適嗎？」對此，多數人認為「按摩券最實用」。

運動熱潮變商機！成人英文家教斜槓羽球教練 月入逾10萬

奧運剛結束，國人不只高度投入奧運賽事，調查顯示，六成五上班族有固定運動習慣，可見運動商機龐大。Peter原本以成人家教英...

睽違18年重返職場 5旬婦人職前訓練搖身成房務員

50歲婦人李佩蓉離開職場18年欲重返職場多處碰壁，後經參加勞動部雲嘉南分署職訓，歷經280小時訓練，2個月後結訓投身飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。