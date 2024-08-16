太敏感？他LINE上問1問題秒被取消面試 眾人安慰：恭喜避雷

面試是為了讓求職者和雇主事先了解彼此的重要關卡，除了了解工作內容之外，求職者也會想要知道薪資、福利等相關事宜。有一名網友日前收到面試邀約，但他先在LINE上詢問起薪和工作時間，對方原本照實回答，但隨後表明要取消面試，讓這名網友一頭霧水。

原PO在Dcard貼出雙方對話的擷圖，只見他一開始先詢問「你好，能先瞭解新人起薪跟工作時長嗎？」，而對方也照實回覆，「起薪31,000，要扣勞健保自付額，分早班、中班、全日班，三班都要輪到」。

接著原PO又問，「分別的上班時間是幾點到幾點呢？」，此時對方竟然說「我取消面試好了，不想在訊息回覆，謝謝」，只不過取消後，又打了「？？」的符號，讓原PO看了摸不著頭緒，無奈地詢問大家，「問薪水跟工作時間很失禮嗎？這樣就取消面試，還發兩個問號啥意思？」

貼文引起網友們不同看法，「並不會失禮，只是對方回這樣訊息應該另找到其人了」、「很正常呀，問東問西，找個比較少問題的省麻煩」、「面試就是給你問這些的啊，現在就問感覺蠻怪的」、「人家安排面試給你啦，你要問就當場問，額外再問這些等於是增加他工作量。我覺得他直接取消是滿不錯的做法，也沒有指責你或其他行為，就放棄糾纏」、「人資並不喜歡太聰明的人，尤其是在勞基法這方面有一定瞭解的，你問這麼多，他們當然會覺得找你來很麻煩」。

還有人認為公司有問題，「因為人家違法了，講太細會被你檢舉啊」、「看到第一句就知道是個屎缺了，不做也好」、「若工作待遇有違法的話，不可能留訊息給你抓把柄」、「除非是大公司，不然不敢回答的，感覺都是屎缺」、「恭喜避雷」、「恭喜欸，提早避開，那麼容易不耐煩，不是公司有問題，就是主管脾氣不好，這樣以後進去也是容易被情緒噴到，恭喜避開屎缺」。