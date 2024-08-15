被組長擅自改假還抹黑…她嘆職場像「宮鬥」 網勸逃：眼緣很重要

在職場中，不僅要煩惱工作上的事，更要應對各式各樣的人際關係。一名女網友發文抱怨，她公司的組長以各種方式針對她，甚至沒溝通就直接換假，還私下稱她「難溝通」，讓她相當無奈，「真的很委屈很生氣，但還好遇到一群支持我鼓勵我的同事」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己在公司認真上班兩年了，沒有遲到早退的紀錄，卻被組長私下說「難搞，難溝通，做事一踏糊塗」。原PO表示，她每次都是至少提早一個月就排假了，組長則是臨時說她有事情要休息，卻都不是與原PO本人直接溝通協調換假，而是直接跟身邊的人抱怨原PO，甚至沒同意直接改假，讓原PO十分困惑，「從來就沒有跟我溝通過，何來難溝通這說詞」。

原PO接著抱怨，每次公司人手不足，主管都是拜託她早晚班輪調的，「全公司只有我一個人在上這種班表，我也沒有抱怨過，也是任勞任怨的工作」，如今就單純組長個人喜歡而抹黑她，讓原PO無法接受。雖然說委屈，但原PO也很慶幸遇到一群支持她的同事，替她作證，叫她勇敢說出遇到的抹黑，讓原PO心裡舒服了很多。

即便如此，最令原PO心寒的是，主管還是一無反顧的相信組長的抹黑，反而覺得原PO小題大作。不過原PO最後也提醒大家，「願各位在職場上遇到不公正以及抹黑都能勇敢的說出來，因為一再的容忍，人家只會變本加厲的傷害你」。

此文一出，網友們紛紛建議原PO換一間公司，「離職吧，你無法改變主管」、「職場眼緣很重要，你就沒有主管緣，而組長有，換間公司比較快」、「走吧，有時候就是緣分而已」。

也有網友怒噴公司主管，「上樑不正下樑歪，上層默許組長這種行為，下面的人也很難抗衡或改變囉！要不就加入當同一陣線、要不就臉皮厚一點無視抹黑或砲火，不然就逃離這有害身心的環境」、「老闆用什麼人，公司就會變成怎麼樣！領作業員的薪水，幹經理級的工作」。