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送40歲女同事什麼禮物較合適？ 網推薦1物：超紓壓

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文尋求建議「送40歲左右的女性同事禮物，該送什麼好？」圖片來源／ingimage
一名網友發文尋求建議「送40歲左右的女性同事禮物，該送什麼好？」圖片來源／ingimage

送禮除了代表心意以外，要送到對方心坎裡，也要了解收禮人的興趣、愛好。日前有位網友想贈送給40歲的女同事禮物，指出對方「不崇尚名牌，有沒有可以推薦的禮物，香氛類的合適嗎？」對此，多數人認為「按摩券最實用」。

一名網友在PTT發文表示，他不太會送禮物，但想送給40歲的女性同事禮物，因為對方跟他是亦師亦友的關係，同時對方的事業心很強，也是他們這群朋友中的榜樣。原PO指出，雖然後來大家在不同公司，但一群人都會定期出來聚餐聊天，遇到低潮時也會互相取暖，給予建議。

因此他向網友發問，「這位女同事年紀約40-45歲，大概是獅子座或處女座，最近對方剛買房，覺得她壓力應該不小，有2個女兒國小年紀，她不崇尚名牌，有沒有可以推薦的禮物呢？或是香氛類、放鬆類型的禮物，可不可以給我建議？」

對此，網友回應，「永生花呢？可以自己點精油的那種」、「約她一起去精油按摩，或者送她香氛品牌SABON的磨砂膏」、「送香氛蠟燭」、「送水氧機加上精油」、「送按摩券」、「按摩券最適合，對方真的用不到要轉送或轉賣也方便」、「送按摩眼周的舒壓工具」。

也有人建議可以送親子互動型禮物，「買東西送給她孩子」、「我送40歲以上的人桌遊，讓她跟孩子玩」、「她會煮飯給孩子吃嗎？送個圍裙？」、「可以送一些健康又好吃的食物，如果家裡有煮飯的話，可以送個好的橄欖油，或者健康料理之類的」、「掃地機器人這種，讓她在家務繁忙可以休閒」。

還有網友勸別送香氛產品，直言「香味很主觀，可以買多種香氛的小蠟燭組合，除非了解對方的洗好，不然盡量避免送香氛」、「香味很主觀，容易踩到雷」、「香味類型或保養品，因個人習慣問題，很容易買到對方不喜歡的」。

同事 按摩 禮物

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