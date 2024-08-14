睽違18年重返職場 5旬婦人職前訓練搖身成房務員

50歲婦人李佩蓉離開職場18年欲重返職場多處碰壁，後經參加勞動部雲嘉南分署職訓，歷經280小時訓練，2個月後結訓投身飯店業房務員，至今穩定就業8個月，除有穩定收入，更從職場中找回自信。

李佩蓉高中畢業進入紡織廠工作15年，婚後孩子出生當了18年全職媽媽，如今孩子皆已成年，決定重回職場協助分擔家計。

「不斷求職失敗讓我感到沮喪，但我仍沒放棄」李佩蓉說，曾到食品加工廠擔任作業員，但因不適應離職，朋友推薦她參加南分署委由伽碩職訓中心辦理的「飯店旅館房務訓練班」職前訓練課程。

「跟想像中很不一樣！」李佩蓉說，一開始認為房務工作就是付出勞力打掃而已，經過280小時專業訓練後，了解房務工作細節與要點，幸好上課訓練足夠，讓我能一做就上手，她笑說多虧參加職訓課程，才能快速銜接職場。

李佩蓉目前在台南晶盈親旅大酒店擔任正職房務員工作，她很開心能遇到好同事、工作有成就感又能兼顧家庭，也呼籲想重返職場的二度就業婦女們，打造職涯第二春。

雲嘉南分署長劉邦棟說，南分署每年與民間辦訓單位合作，凡年滿15歲以上，有就業意願的失(待)業者皆可報名，目前也推出「壯世代就業促進獎勵」與「婦女再就業計畫」，如符合資格，經公立就業服務機構推介就業，穩定就業達90日以上，有機會領取就業獎勵金最高6萬元，雇主透過公立就業服務據點提供求才媒合服務，每人每月獎助雇主最高1萬5000元，最長12個月。