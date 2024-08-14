小公司雜事超多！月領29K還被催花錢考駕照 她怨：我不是貨車司機

年輕人入職新公司時，除了要評估自己能力以外，更要觀察公司的環境是否適合自己。一名女網友發文抱怨，稱剛入職的小公司雜事又多又累，還沒領到薪水卻一直催她考「駕照」，讓她無奈抱怨：「當初又不是應徵開貨車司機」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己剛入職一間小公司一個月左右，面試時就知道工作會很雜，進去後果然很雜，不同職位的工作都要做，還需要協助出貨，最近出貨人員去開刀，原PO只能臨時頂替，「那整件上衣含褲子就沒有一個地方不濕，真的很熱又很累」。

原PO透露，最讓她想離職的原因是「駕照」的問題，在面試時雖然提過如果沒駕照，可以進來再慢慢學開車，結果進來第二個禮拜老闆就叫她趕快去考，原PO想要等到穩定後再去考，加上考汽車駕照要花費1萬5左右，她的薪水根本還沒拿到，去年畢業找到的工作才兩個禮拜就被資遣，手裡沒那麼多錢。

沒想到，同事每天都在提醒原PO駕照的事，一天提好幾次，甚至叫原PO找父母借錢，然而父母表示家裡最近也缺錢。原PO透露她薪水只有2萬9，如果要考駕照，1萬5超過薪水的一半，她還有機車貸款、電話費等錢要繳，根本負擔不起，原PO忍不住抱怨：「要不是我住家裡不然根本沒辦法活，還要一直被催考駕照我也不想待了，當初又不是應徵開貨車司機。」

此文一出，網友紛紛感嘆薪水太低了，並提議讓老闆出考駕照的錢，「叫他出錢，不然就閉嘴」、「叫老闆出錢啊，吵什麼吵」、「快離職！」、「請問又熱又累薪資又少，這還有什麼好待的」。

也有網友指出可以先學習，再考慮跳槽，「29000的工作滿街都是，離職就離職吧，但看妳工作的內容應該是做業務或是網路行銷的，這工作可以學到不少，如果抱著學習的心態，也可以一試，學完就跳槽」、「公司有出貨需求是需要請司機或寄件付費，而不是便宜行事叫員工做這做那，能理解小公司都幾乎身兼多職，但內勤還要當司機，新員工沒駕照還要逼人考，真的蠻誇張的」。