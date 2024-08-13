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上班坐著爽滑手機！他卻因「1理由想離職」 網友全苦勸：會後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己的工作內容很簡單，是在百貨公司打掃、站早禮、等客人進來光顧。雖然坐著就可以領錢，但最近卻萌生離職念頭。示意圖／Ingimage。
一名網友分享，自己的工作內容很簡單，是在百貨公司打掃、站早禮、等客人進來光顧。雖然坐著就可以領錢，但最近卻萌生離職念頭。示意圖／Ingimage。

什麼樣的工作讓你最嚮往？一名網友分享，自己的工作內容很簡單，是在百貨公司打掃、站早禮、等客人進來光顧。雖然坐著就可以領錢，但最近卻萌生離職念頭。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「這算爽缺嗎？」為題，指出自己畢業後，在百貨公司找了一份打工，工作內容就是準時打卡打掃櫃位、站早禮，接著只要等客人光顧即可，過程想坐著滑手機都沒問題。雖然很輕鬆，但時間一上就是9小時，讓他猶豫「是否該離職？」。

貼文一出後，不少網友都苦勸離開會後悔，紛紛表示「絕大多數工作都是8、9小時被綁在公司，換工作高概率也是換個地方被綁住而已，而且可能還沒辦法坐著滑手機耍廢」、「爽死，離開會後悔」、「好好喔，我每天都會碰到一堆難搞的同事跟主管，薪水還才到3萬，超想離職」、「打工可以，但要符合基本工資」、「之前也是做這種很爽的缺，離職才後悔」。

不過，也有部分網友提供實用建議，指出「邊做邊找啊，上班時間充實別的」、「我打工的工作也是這樣，但我超喜歡這個工作，因為我自己有自由繪師這個副業，沒客人時就可以拿平板出來畫稿，同樣的時間賺兩份錢」、「如果是我，我會利用滑手機的時間來背單字或念書」。

Dcard 打工 薪水 離職

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