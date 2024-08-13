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勞部：估製造業第4季人力淨增2.1萬人 「這三大」製造業將增聘最多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部13日發布最新人力需求調查，預估10月底較7月底人力需求淨增加5.6萬人，整體人力需求連續2季高於上年同期。其中，製造業淨增加2.1萬人較多，主要是電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加3千人。

勞動部表示，為了解2024年10月底就業市場人力需求情形，勞動部於2024年7月1日至7月19日就員工規模30人以上之事業單位辦理「2024年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3,033家，結果如下：

勞動部表示，各事業單位2024年10月底較7月底預計增加人力者占28.1%、減少人力者3.9%、人力需求不變者63.3%、無法預估者4.8%；需求人數預計增加6.4萬人、減少8千人，淨增加5.6萬人。

勞動部表示，因全球終端需求回溫及新興科技應用商機強勁，相關供應鏈產能持續擴建，加以民間消費持續成長，帶動部分業者拓點計畫，亦支撐勞動市場人力增補動能，致整體人力需求連續2季高於上年同期。

與2024年7月底相較，10月底工業部門人力需求預計淨增加2.5萬人，服務業部門淨增加3.1萬人，服務業已連續8季高於前者。

勞動部表示，各大業以製造業淨增加2.1萬人較多，其中電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加3千人。批發及零售業淨增加7千人次之，支援服務業、住宿及餐飲業亦均淨增加5千人再次之。

人力 勞動部 製造業

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