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37年工運老將戴國榮當選全產總理事長 喊話：最低工資漲幅4％起跳

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
全國產業總工會今天召開臨時會員代表大會，37年工運老將、現任全產總秘書長戴國榮當選全產總第八屆理事長。圖/全產總提供
全國產業總工會今天召開臨時會員代表大會，37年工運老將、現任全產總秘書長戴國榮當選全產總第八屆理事長。圖/全產總提供

因原理事長江健興接任高雄市勞工局長，全國產業總工會今召開臨時會員代表大會補選第八屆理事長、副理事長。由工運資歷37年的工運老將、全產總秘書長戴國榮披掛上陣，搭檔台灣土地銀行企業工會理事長林佳慶，以99％的得票率順利高票當選正、副理事長，成為全產總未來四年的掌舵人。

戴國榮主張，要以尊嚴勞動、建立社會對話機制，來因應未來勞工面臨的AI、淨零碳排等挑戰，而9月審議最低工資將是他就任理事長後第一項重要任務。他說:「依據通膨率及經濟成長率，最低工資漲幅應4％起跳，才能帶動國內整體薪資成長，改善台灣低薪問題」。

戴國榮過去擔任全產總秘書長逾11年，也曾任台灣石油工會秘書長8年，不但嫻熟勞工事務，代表全產總擔任多項勞工事務委員與參加各項勞工相關會議，也經常代表勞工團體對勞工政策相關議題發言，為勞工權益喉舌，被認為是無縫接軌全產總各項工作的最佳人選。

戴國榮是屏東縣佳冬鄉人，在高雄求學，畢業於元智大學管理研究所，服務於中油公司，自1987年起積極參與勞動領域事務已有37年餘，曾任台灣石油工會多項職務、台北地方法院勞動調解委員，於2009年當選行政院勞工委員會（勞動部前身）工會會務人員組全國模範勞工，目前也是國發會公正轉型委員、教育部建教合作考核委員及專家小組委員，以及勞動部仲裁委員。

近年來台灣勞工深受低薪、過勞之苦，戴國榮表示，全產總與制訂全球勞工標準的聯合國國際勞工組織（ILO）理念一致，以促進尊嚴勞動，追求經濟平等及社會正義為價值與目標，未來將持續改善工時、薪資等勞動條件，讓勞工獲得尊嚴且平衡的工作及生活，並建構更完善的社會安全網，以保障勞工的就業、職場及退休安全。

面對未來AI發展、淨零碳排及貿易自由化等對勞工權益及保障帶來的嚴峻挑戰，戴國榮主張，要在堅持尊嚴勞動的核心價值下，建立社會對話機制，務實解決問題，以創造勞資雙贏。

勞動部 勞資 薪資 通膨

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