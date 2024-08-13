高薪「金飯碗」行業也缺工？業內人全點頭：徵不到新鮮的肝

比起一般職業，金融業的薪水待遇較好，是不少人求職的首選，但各行各業出現缺工潮，金融業似乎也難逃一劫。對此，一名在金融業工作的網友抱怨，現在工作越來越多，但薪水卻沒跟上。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「銀行人力短缺日趨嚴重」為題，指出自己在金融業上班，因人力短缺嚴重，近期大家都有感，需要做越來越多事，但薪水卻跟不上，好奇有沒有什麼方法能改善現況，還是「只能用離職來教育上層？」。

貼文一出後，許多網友深有同感，紛紛表示「在這行業待了7年，終於離職了，只能說超級舒服」、「讓經理知道，給香蕉只能請猴子，你讓我難受，外面一堆缺人，隨便跳，加班不可能，時間到刷卡下班」、「工讀生更嘔，每個行員做不了的事全部塞給你」、「金融法規越來越智障」。

此外，也有不少網友證實金融業缺工情況，指出「銀行真的很缺人，但錄取又要有一點點門檻，雖然門檻不高，但達不到門檻的人還是大有人在，之前的實習生說，他們系很多人不想進銀行工作，但他明明是商科的學生，銀行徵不到新鮮的肝，所以缺人的情況才會越來越嚴重吧！」、「我是總行專業單位，每間銀行都擴編在找我們這種專業單位的，可是人資都只會核爛薪水，產業現況就是經營者有期望的單位才會有高預算找人，啊不然就是要蹲年資」、「最近超級多新人，啊都不是缺的職位，我都不知道人資在幹啥，都是滿員部門狂塞人，缺人部門沒補」。