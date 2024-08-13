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技術士證數位證明 勞動部開放免費線上申辦

中央社／ 台北13日電

技能檢定開辦以來，有將近550萬人通過技能檢定，勞動部近日宣布，持有中華民國技術士證的民眾，可透過線上申請方式，免費取得自己持有全部技術士證的數位證明。

勞動部勞動力發展署發新聞稿指出，技能檢定從民國63年開辦以來，辦理19個職類群，包含199個職類數，根據統計數據顯示，已有550萬人通過技能檢定，且大部分人持有超過1張以上技術士證。

發展署說，由於歷年屢有民眾反映希望不同時間取得的電銲類及格細項能合併於同一張技術士證，也有至國外就業、求學者，希望取得持有技術士證的英文證明。

發展署表示，為回應民眾需求，技檢中心開放線上免費申請服務，持證的民眾可以隨時線上申請記載全部持有技術士證的數位證明，證明包含中、英文版，並可於線上查驗其真偽性。

發展署說，經技檢中心驗證的數位證明，持證人可用以應徵工作、申請入學或其他需證明持證紀錄使用，至於收到民眾提供持有技術士證數位證明的機關、學校或企業等單位，可透過掃描證明文件上的QR Code，或到技檢中心網站輸入檢查碼，或上傳數位證明文件檔與簽章檔都可立即驗證其真實性，在申請或查驗上如有任何問題，可撥打技檢中心服務專線（04-22595700）諮詢。

勞動部

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