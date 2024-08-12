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新人試用期3個月請8天假 網友直言：不敢請那麼多天

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友試用期3個月就請了8天假，被資遣後上網抱怨，引發大眾熱議。示意圖／ingimage
一名網友試用期3個月就請了8天假，被資遣後上網抱怨，引發大眾熱議。示意圖／ingimage

職場新人多半希望通過試用期，爭取順利留任的機會。不過日前有位職場新鮮人抱怨，她試用期3個月的時間，請了8天假，最後公司告知「試用期沒有通過」，讓原PO傻眼表示「被資遣十分驚訝」。不過文章曝光後，也引來網友熱議，好奇「大家真的敢在試用期內請8天假嗎？」

一名網友在Dcard貼文，指出她在4月底入職一間公司，在3個月的試用期內有遲到10分鐘紀錄，公司沒有新人這樣遲到過。另外她也請假8天，其中4天事假有提前請，因為要出國玩，另外4天是當天臨時請，分別是1天事假、2天病假、1天生理假，都沒有打電話先說一聲，因此主管告知她不符合續聘資格，最後給她非自願離職。原PO表示「雖然很震驚，但我大概30分鐘就緩過來了，運氣很好的是，入職3個月以上資遣就要有10天預告期，所以主管請我當天收拾東西，後面10天都不用去，資遣費也會比照勞基法算給我」。

這貼文一出，馬上引發熱議，「臨時請假沒有打電話說一聲，這個到哪裡都是大忌吧」、「只有我覺得新人在試用期期間，請假8天有點多嗎？」、「臨時有事或身體不舒服至少要打電話告知吧」、「其實以新進員工試用期請了8天假，還不告知一下的，正常9成9的公司都會資遣你，甚至不會等到滿3個月」、「妳這請假觀念再加上能力沒有很頂的話，到哪都一樣啦」、「試用期間請假頗多，而且請假沒告知，就是沒責任感」。

也有網友在PTT發問「大家會在新公司3個月試用期內敢請8天假嗎？我連1小時都不敢，除非生理痛到無法上班，或者發燒到39度，這種非人為的因素我才敢請假。不過通常在試用期，我很少請假過」。

對此，多數人表示「說實話，我可能也不敢請8天」、「我會請假，但不會請那麼多天」、「不敢請這麼多吧，這是態度問題，試用期主管都會觀察」、「講真的愛請可以請，但是大家一定都看在眼裡」、「原PO的問題是請假為了出國玩，這種老闆會直接開除吧」。

新人 病假 職場 資遣

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