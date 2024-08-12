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最低工資審議會9月初登場 勞資雙方這樣說

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
最低工資審議委員會9月初登場，但勞動部針對開會日期至今仍未鬆口證實。圖／聯合報系資料照片
最低工資審議委員會9月初登場，但勞動部針對開會日期至今仍未鬆口證實。圖／聯合報系資料照片

過去每年第三季將討論隔年基本工資調漲，今年「最低工資法」上路後，而「最低工資審議會」也將於9月4日登場。對此勞動部僅表示，開會通知最快本周五或下周一、二發出，並同研究小組報告寄送審議委員參酌。資方代表委員認為調幅必須合理；勞方代表委員要求調幅至少4%。

今年5月主計總處評估AI商機的發展，經濟成長率預測值上修至3.94%，不過因商品出口力道疲弱，本周五將發布的全年經濟成長率預測值約3.91%、略下修0.03個百分點，外界預估，明年最低工資調幅約4%左右。

全國工業總會常務理事何語表示，今年「最低工資法」上路後，明訂「應參採指標」的CPI和10項「得參採指標」，例如勞動生產力指數年增率、國民所得及平均每人所得等，因此薪資調幅多少還要看審議委員們在其他參採指標討論後的共識而訂。

何語表示，以消費者物價指數（CPI）來看外界認為確實要調漲，但調漲多少才是合理？勞方強調勞力付出，然而未來AI納入產業生產後，勞力付出成本的比重會愈來愈低，智慧型付出則會提高，且AI的模組化生產就不必然和最低工資有關聯。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，主計處預測今年的消費者物價指數上漲率約2.07%，全國經濟成長率3.94%來算，最低工資的調幅至少要4%以上，「最低工資法」通過後，扣除CPI還有10項得參採指標，這些指標如何參採就要在審議會來討論，研究小組的草案版本也比較容易讓委員們聚焦和凝聚共識，然而「CPI十足反映、GDP勞資共享」是要堅守的基本原則。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，「最低工資法」上路後就是延續基本工資審議的制度，這次也新增研究小組的經濟參酌指標報告等，將連同議程給委員參考，調幅由審議會來做最後討論，但仍未針對審議會的召開時間予以證實。

據了解，開會通知最快本周五或下周一、二發出，並同研究小組報告寄送審議委員參酌。

CPI 最低工資法

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