同事上班前才請生理假！她不爽臨時代班 網不挺：無法預知、問題在公司

工作中難免會遇到身體不適需要臨時請假的時候。近日有網友發文，抱怨自己的同事常常上班前兩小時才請生理假，並請自己幫她代班，引起網友熱議。

原PO在Dcard以「同事總是當天才請生理假」為題發文，表示自己與另一名女生一起打工，對方總是在上班前兩小時表示自己經痛沒辦法工作，請原PO幫她代班。原PO表示自己幾乎都會拒絕，但這樣下次上班時就會被念「為什麼不來幫忙」。

有時對方甚至會在節日這類特別忙的時候突然請假，讓原PO一個人上班。原PO表示，店裡也很討厭她這種行為，但是缺工找不到人代替。即使很多資料都說，打工請生理假當天告知也沒關係，原PO還是覺得這個同事很討厭。

文章引來大量網友留言，不少人認為是生理痛無法預知的，當天請假很合理，「生理假本來就是當天請，有什麼問題，妳沒請過哦？」、「請生理假是她的合法權益，而且從來沒聽過生理假能預請的」、「生理痛當然是當天才請啊，不然我能提早預知我什麼時候要痛嗎」。

也有人認為，只提前兩小時告知代班確實太趕，「當天才知道會不會痛到請假，那可以預告吧，妳難道會不知道自己的週期及痛經情況嗎？」、「臨時請假是你家的事，但現在就是同事受到影響，還不允許人家抱怨哦？上班前兩個小時才要求代班，人家表示不方便代班，還要被抱怨才有夠衰小吧！」、「我也是月經來會痛爆的人，所以我在一開始發現來的時候就會先告訴同事（有心理準備），不會等到痛了才講」。

也有網友表示這其實是公司的問題，「我能理解你的困擾，但是應該不是那個同事的錯。最大的問題是老闆不願意請足夠的人手，所以一個人請假就是很嚴重的事情」、「到底生理痛要怎麼預知呀，妳怪錯人了吧，要怪公司吧。沒有人可以代班代表管理有問題，不是同事的錯」、「問題是公司，不是同事，那是她的權利，勞方真的不需要互鬥，本是同根生相煎何太急」。