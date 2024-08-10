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頂大資工碩畢找嘸工作…他曬經歷嘆「跪著要飯都不成」 網一針見血曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一位四大資工碩畢的網友發文感嘆工作難找。情境示意圖。圖／Ingimage
一位四大資工碩畢的網友發文感嘆工作難找。情境示意圖。圖／Ingimage

學歷或許是部分工作的應徵門檻，但絕非VIP入場券。一位四大資工碩士畢業網友發文表示，過去聽大家說以這個學歷躺著都能年薪百萬，然而現在有不少高學歷新鮮人連上岸都有問題，並指出自己畢業準備投履歷時才發現，能寫上去的東西幾乎沒有，讓他感嘆「不用說年薪百萬了，連跪著要飯都不成了」。

原PO在Dcard發文表示，他是某地名大學資管系畢業，碩士為四大資工，畢業後準備找工作時才發現，自己沒有多少東西能寫在履歷上，雖修過不少課程，卻都是勉強及格，作品也只有不到5份能見人。

原PO也分享他畢業1個多月的求職經歷，指出自己目前共面試4次，但皆失敗作收，其中2次的原因是面試題目寫太爛。原PO感嘆，過去大家說四大碩畢躺著都能年薪百萬，現在一堆新鮮人不用說薪水多高了，連跪著要飯都不成，並自嘲他應該能打破四大資工的地板起薪，希望學弟妹能引以為鑑，不要像他一樣懶散。

有網友點明原PO的問題所在，「比你強的比你還努力」、「以前雖然說躺著但至少是指普通人吧，你這看起來比較像混吃混畢業的」、「混血大學又非本科，怎麼會拿來跟一般純血四大本科比」、「學歷只是面試門票，錄取要靠自己的能力」、「景氣個人體感已經好很多了，沒上真的是自己問題，血不純就好好豐富履歷」。

也有人給予原PO求職面試的建議，「專業測驗只是門檻，主管更看重學習態度，怎麼展現積極態度讓主管信服才是關鍵」、「你至少去個什麼中華電信，進去不就有年薪百萬了嗎？或是做點工程'、幹點保養維修」、「重點在把作品集努力弄出來， 面試比較好帶出自己會的東西」、「多投啦，才4家在那邊唧唧歪歪」。

不過也有網友分享不同看法，「我一線面試官。 最近美商客戶砍矽谷缺移到台灣開缺（門檻一定高一些），台廠缺謹慎招人，改開缺到中國。不管你是雜魚還是純血魚，台灣的大環境都比以前不友善，除了2008年更差之外」、「2020年之後的大裁員其實有影響就業市場，可以說有點M型，公司只想僱用資深，不像2020年前的大擴張，先搶人再說。當然AI美中對抗也有一點關係」。

求職 碩畢 資工 面試 頂大

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