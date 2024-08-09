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出國請特休卻被刁難...她怨主管不准假還扣績效 無奈嘆：機票都訂好了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨，稱自己要跟公司請假出國玩並已訂好機票，沒想到主管以要稽核和找不到代理人為由，不准她請特休。示意圖／ingimage
一名網友發文抱怨，稱自己要跟公司請假出國玩並已訂好機票，沒想到主管以要稽核和找不到代理人為由，不准她請特休。示意圖／ingimage

許多人會趁著夏天假期出國遊玩，如遇到工作日，則需要跟公司請假。一名網友發文抱怨，稱自己跟公司請「特休」出國遊玩，沒想到主管以要稽核和找不到代理人為由，不准她請特休，甚至叫她改機票，讓她相當無奈，詢問網友「請問大家我還有什麼更好的辦法嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己是跨單位支援，已經支援半年了，近日因要出國跟公司請特休，最大主管要原PO找代理人，她原本找的是有證照、比較專業的A學姐，但因A那時要去應付稽核，只能找不是相關科系，零經驗的B女當代理人，未料在開會時，主管認為月底的稽核很重要，B女沒證照不妥，甚至問原PO「能不能改機票？」

原PO立刻表示，已經訂機票了沒辦法，而且她已經提前一個半月請假了，她也只是來支援的，主管則生氣的說要「扣績效獎金」，還說原PO應該找代理人簽名好再跟他報備，認為「要先問他們再訂機票」。原PO無奈地表示，特休是她的權利，訂機票也不是應該去配合他們。

原PO詢問支援這單位的主管，得到的結果依然是「去找有證照的人」，原PO焦急的詢問網友，有沒有更好的辦法？「還是我能去申訴，如果不給我休特休的話」。

此文一出立刻引起網友熱議，大多網友提出特休扣績效獎金「已經違法了」，「特休扣績效獎金是違法的喔」、「特休雇主不得拒絕喔，只能跟妳協商」、「特休就是想使用就用的呀！公司會有人力問題那是公司的問題」、「特休由勞工排定，公司不能用任何理由拒絕。人力調度也是公司要自己想辦法」。

也有網友提醒，可以找勞工局申訴，「如果後續妳覺得績效獎金被扣，妳也可以找勞工局申訴哦，是公司要負責舉證」、「直接在他面前打勞工局電話開擴音最大聲，直接問可不可以請特休」、「截圖有關那個主管說不讓妳休或是要扣妳獎金的紀錄，如果是口頭的再去跟他確認一次記得錄音，然後直接去勞工局檢舉」。

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