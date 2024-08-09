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他PR99考上醫學系…本以為海闊天空 淚揭超辛苦下場：工時30小時還沒得睡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文，稱聽取師長的建議考上醫學系，沒想到工作以後每天被疲勞轟炸，生活品質非常差。示意圖／ingimage
一名網友發文，稱聽取師長的建議考上醫學系，沒想到工作以後每天被疲勞轟炸，生活品質非常差。示意圖／ingimage

醫生是許多人夢寐以求的工作，但在不為人知的背後，卻隱藏了難以言喻的艱辛。一名網友發文，稱聽取師長的建議考上醫學系，沒想到工作以後每天被疲勞轟炸，生活品質非常差，直呼「超後悔讀醫學系！」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己當初努力拚搏到PR99順利上醫學院，一開始被社會和師長洗腦，都說考上醫學院後人生「海闊天空」，沒想到工作後才是惡夢的開始。原PO透露他月值8班，7:30晨會工作到隔天中午11:30（表定）打卡時數幾乎都在30小時左右，晚上還會被公務機關瘋狂轟炸，「直接體驗一波睡眠剝奪」。

不僅如此，更讓原PO恐懼的事，如果多床病人同時「爆掉」，壓力就會超大，要在好幾個樓層來回奔跑，下班後還會被Line訊息轟炸，生活品質超級差。當原PO幫病人換藥時，還會被問「怎麼都是同一個人在換不是有輪三班嗎？」，薪資年收稅前120萬，更沒有牙醫或科技業高，讓選擇讀醫學系的原PO後悔不已。

此文一出立刻引起熱議，大多網友為原PO加油打氣，「加油，撐到主治，就會開始發達了」、「沒事，現在辛苦，你以後會感謝現在的你」、「至少忍到主治，加油」、「至少你贏得社會地位，有太多人很辛苦只有領到勉強糊口吃飯的錢」。

也有網友認為，現在醫生的薪資真的並不高，「很多人還是老觀念以為醫學系很厲害，如果你沒當上主治或者自己出去開…你這個薪資，比台積電的輪班工程師還要低」、「美國年薪乘以10」、「真的不如你爸努力一點，讓你繼承房子當房東」、「來科技界業吧，我推甄上交大電機研，現在任職某豬屎屋，現在朝9晚5，第一年年薪就很舒服了」。

薪資 過勞 醫學院 醫生

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