懷孕8個月…她請產假卻被要求「自己辭職」 網搬法條：已經違法了

請產假是每名孕婦都要經歷的事，然而有些公司會刻意刁難，此時就應該用法律途徑爭取自己的權益。一名準媽媽發文，稱自己已經懷孕8個月，並早已請了產假，不料公司的態度讓她覺得自己被「資遣」，於是上網尋求網友協助，網友則搬出法律提醒她「資遣孕婦是違法的」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己是懷孕8個月的準媽媽，預產期在10月，早在4月份時就有提前告知雇主要在9月到10月請一個月的產假，請雇主7、8月份開始找新人作交接工作。一開始雇主同意，不料昨（7）日股東前來，詢問原PO工作到幾號，提出願意補償她薪資1個月，要她在家休息。

原PO當場認為雇主要資遣她，於是直接拒絕這個提議，並詢問公司沒有讓員工請產假嗎？股東則回應，公司有提供產假，但通常產假都是用於生產後才使用的。原PO先前完全沒有接到任何如何申請產假的通知，在此期間也沒與雇主有任何談話。

原PO無奈地表示，股東也說是原PO「自己離職」，但她早就跟雇主說過要請產假後留職停薪，要離職也是留停結束後，於是詢問網友，「請問我現在應該要怎麼辦？」

此文一出立刻引起熱議，網友紛紛搬出法條，提醒原PO資遣孕婦是違法的，「資遣孕婦是違法的，被欠薪5年內都可以追討，快打勞工局諮詢！加油」、「公司不能拒絕妳請產假，否則可以罰2萬~30萬（《性別工作平等法》第21條、第38條）」、「如果你已經開始請產假，公司原則上也不能資遣妳，否則資遣也是無效（《勞基法》第13條）」、「公司不能因為妳懷孕而資遣妳，如果公司這麼做，就會違反《性別工作平等法》第11條第1、2項，可以罰30~150萬」。