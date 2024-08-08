快訊

憲法法庭律師費一次看！有人獨領80萬、有人當義工

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

懷孕8個月…她請產假卻被要求「自己辭職」 網搬法條：已經違法了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名準媽媽發文，稱自己已經懷孕八個月，並早已請了產假，不料公司的態度讓她覺得自己被「資遣」，於是上網尋求網友協助。圖／ingimage
一名準媽媽發文，稱自己已經懷孕八個月，並早已請了產假，不料公司的態度讓她覺得自己被「資遣」，於是上網尋求網友協助。圖／ingimage

請產假是每名孕婦都要經歷的事，然而有些公司會刻意刁難，此時就應該用法律途徑爭取自己的權益。一名準媽媽發文，稱自己已經懷孕8個月，並早已請了產假，不料公司的態度讓她覺得自己被「資遣」，於是上網尋求網友協助，網友則搬出法律提醒她「資遣孕婦是違法的」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己是懷孕8個月的準媽媽，預產期在10月，早在4月份時就有提前告知雇主要在9月到10月請一個月的產假，請雇主7、8月份開始找新人作交接工作。一開始雇主同意，不料昨（7）日股東前來，詢問原PO工作到幾號，提出願意補償她薪資1個月，要她在家休息。

原PO當場認為雇主要資遣她，於是直接拒絕這個提議，並詢問公司沒有讓員工請產假嗎？股東則回應，公司有提供產假，但通常產假都是用於生產後才使用的。原PO先前完全沒有接到任何如何申請產假的通知，在此期間也沒與雇主有任何談話。

原PO無奈地表示，股東也說是原PO「自己離職」，但她早就跟雇主說過要請產假後留職停薪，要離職也是留停結束後，於是詢問網友，「請問我現在應該要怎麼辦？」

此文一出立刻引起熱議，網友紛紛搬出法條，提醒原PO資遣孕婦是違法的，「資遣孕婦是違法的，被欠薪5年內都可以追討，快打勞工局諮詢！加油」、「公司不能拒絕妳請產假，否則可以罰2萬~30萬（《性別工作平等法》第21條、第38條）」、「如果你已經開始請產假，公司原則上也不能資遣妳，否則資遣也是無效（《勞基法》第13條）」、「公司不能因為妳懷孕而資遣妳，如果公司這麼做，就會違反《性別工作平等法》第11條第1、2項，可以罰30~150萬」。

勞基法 孕婦 性平法 資遣

延伸閱讀

媳婦想花錢住月子中心 婆婆1句話全網氣炸：賭的是生命

孕婦在家休養受氣！老公要求天天做家事 雙面人婆婆罵：故意虐待我

備孕婦女注意！勿碰這2類飲食 高齡婦中醫理療喜獲2寶

全家都反對！孕婦不想生天秤座寶寶 名醫傻眼「不可能」…網發現原因爆笑

相關新聞

懷孕8個月…她請產假卻被要求「自己辭職」 網搬法條：已經違法了

請產假是每名孕婦都要經歷的事，然而有些公司會刻意刁難，此時就應該用法律途徑爭取自己的權益。一名準媽媽發文，稱自己已經懷孕八個月，並早已請了產假，不料公司的態度讓她覺得自己被「資遣」，於是上網尋求網友協助，網友則搬出法律提醒她「資遣孕婦是違法的」。

想離職！OL上班被迫做1事 翻白眼嘆「不是義務」釣一票苦主

現代人喜歡網路購物，若家裡不方便領貨，通常會選擇將包裹寄送至超商或上班地點。不過，有女網友在Dcard抱怨，公司因為沒有櫃檯人員，只要一有包裹...

放寬！部分工時勞工也適用花蓮穩僱訓練獎勵 最高月領逾1.3萬元

0403花蓮地震重創在地產業與居民生計，勞動部為此啟動穩定僱用訓練獎勵計畫，今公布修正內容，新增事業單位也可安排部分時間...

解決旅宿缺工！開放僑外生當房務員 勞動部：估可補1500人

為解決旅宿業缺工，勞動部放寬中階技術人力行業，開放讓僑外生可從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場工作，除初聘薪資必...

從時薪75到月收200萬！40歲女老闆分享「逆襲人生」：不用一次成功

許多年輕人做第一份工作時，總是會因為低薪、高工時而對未來感到迷茫。一名女網友發文，稱自己最開始也是很窮，學生打工時時薪只有75，但透過經營副業，加上自己不懈的努力，成功「翻身」，到現在公司每個月盈利200萬元，並勸年輕人「想要做什麼就去執行、去學習，多去嘗試，多多摸索」。

外婆過世請喪假被拒 主管回人手不足還問這一句…網傻眼：沒有專業素質

出社會後難免會遇到婚喪喜慶之類的事，公司也往往會允許員工請假。近日有網友看到有人在問有關喪假的問題，便發文分享自己請喪假的荒謬經歷，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。