想離職！OL上班被迫做1事 翻白眼嘆「不是義務」釣一票苦主

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨，公司因為沒有櫃檯人員，只要一有包裹，快遞都會透過門口的電話打分機給她，害得自己時不時就要幫其他同仁代收包裹。示意圖／ingimage
原PO抱怨，公司因為沒有櫃檯人員，只要一有包裹，快遞都會透過門口的電話打分機給她，害得自己時不時就要幫其他同仁代收包裹。示意圖／ingimage

現代人喜歡網路購物，若家裡不方便領貨，通常會選擇將包裹寄送至超商或上班地點。不過，有女網友在Dcard抱怨，公司因為沒有櫃檯人員，只要一有包裹，快遞都會透過門口的電話打分機給她，害得原PO時不時就要幫其他同仁代收包裹，無奈嘆「倘若我因為這種事離職，大家覺得有必要嗎？」

原PO以「把私人包裹寄公司」為題稱，她目前在科技公司擔任內勤，但因為公司沒有聘請櫃檯人員，「門口有放一台電話，如有快遞會打內線，天曉得外面分機是留我的」。

原PO指出，當初自己並非應徵櫃檯的職缺，面試時也未提及相關工作內容，某次她已將代收的貨物放在櫃檯，小主管卻問她有無通知包裹的主人，讓原PO忍不住在內心大翻白眼，「代收不是義務吧，我都懷疑我是不是做物流外加倉管的工作了」。

一整天下來，原PO大概收了10幾個包裹，加上她的座位離門口有一大段距離，經常剛領完貨，回到位置上，就又接到快遞的電話，於是自己曾向某位同事反映，「要訂包裹請留自己的手機號碼或分機」。她直言，其實自己能理解部分同仁家裡沒有管理員，因此選擇將貨物寄往公司，但並不代表她要放下其他事務，無條件地幫忙，無奈詢問網友，「倘若我因為這種事離職，大家覺得有必要嗎？」

貼文一出，釣出不少苦主分享經驗，「我們同事就這樣，忙得要死還要處理他們的東西，不幫忙收還會生氣」、「有些人真的蠻白目的，貨到付款不自己下來付錢，也沒有寄放錢請總務幫忙，物流來了人還不知道跑去哪」、「前公司同事也是理所當然把我當總機、包裹代收員，當初面試根本沒講要做這些」、「我前工作也是，是科技業的職務，分機留我的（離門口近），我都還要走出去幫他們領包裹」。

還有許多網友提供解決方法，「請公司宣導不要把私人事務在公司處理」、「門口改留主管的分機，他就知道煩了」、「直接按分機號碼，轉給該同事自己去領」、「前總機路過，私人包裹一律直接轉分機，如果那種很常不在位子又常有私人包裹的同仁，會直接跟物流說請他退回」。

Dcard 櫃檯人員 物流 離職 面試

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