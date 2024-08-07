外婆過世請喪假被拒 主管回人手不足還問這一句…網傻眼：沒有專業素質

出社會後難免會遇到婚喪喜慶之類的事，公司也往往會允許員工請假。近日有網友看到有人在問有關喪假的問題，便發文分享自己請喪假的荒謬經歷，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文分享，稱自己是一名護理師，前幾年原PO接到外婆離世的消息，便馬上到護理長的辦公室，向護理長說明自己的外婆過世了，需要請3天喪假回去老家服喪。

沒想到護理長說原PO如此臨時地要請喪假，會讓她無法協調人力，並理所當然地說「不能請她晚一點死嗎」。

原PO當下無言到爆，表示這真的是刷新了自己的三觀，「人已經死了你要她復活？還可以晚一點死的哦」。但原PO當時也沒有硬要請假，因為她理解單位人力不足，當時全單位只剩4個護理師，每個人幾乎都要值班12小時。好在護理長最後還是讓原PO請了一天假回去服喪，並親自為原PO代班。

文章引發網友熱議，不少人十分同情原PO，「這太過份了，能讓親人晚點離開我也願意啊，前提是他不痛苦的情況下」、「護理長講這種話除了沒良心之外，還沒有專業素質」、「醫護人員真的很悲哀，每天忙著照顧別人的親人，自己親人過世卻連請喪假去見最後一面都要被刁難」。

還有不少網友表示自己也遇過類似的事，「同一句話，之前的同事講過。當時各班同事都彼此卡假，一天限休一個。某個同事的家人過世，要請喪假，另一個同事就立刻說了『不能晚點死哦』」、「有遇過問『頭七不是晚上嗎？早上請假幹嘛』」、「我碰過，當時主管在我要請假去看病危的阿嬤的時候跟我說『需要嗎？反正現在去也只是見最後一面吧而已吧』」、「以前在加油站大夜打工也遇過，家裡有人去世了，打電話請假被說『這種事你要提前先跟我講啊』，然後就被離職了」。