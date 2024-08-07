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鐘點移工挨批 勞動部：將兼顧家庭短照需求、本國人就業

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
彭婉如文教基金會、台灣社區式長期照顧策略聯盟、台北市社區服務人員職業工會等今召開記者會，批評勞動部預計年底前上路的移工多元陪伴照顧計畫，將搶走本國人就業機會。記者葉冠妤／攝影
彭婉如文教基金會、台灣社區式長期照顧策略聯盟、台北市社區服務人員職業工會等今召開記者會，批評勞動部預計年底前上路的移工多元陪伴照顧計畫，將搶走本國人就業機會。記者葉冠妤／攝影

彭婉如文教基金會等民團今開記者會批評勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」恐造成移工濫用，更淪為移工幫傭化，影響本國照服員、家事服務人員就業機會。對此，勞動部澄清，規畫由公益專業團體聘僱移工，以一對多的方式，提供有照顧需求家庭臨時性照顧服務，也會持續蒐集並評估社會意見及疑慮，讓試辦對象、服務內容與方式有所區隔，兼顧家庭短期照顧需求及國人就業保障。

勞動部表示，推動移工多元陪伴照顧的目的，是要回應多年來社會各界期待改變外籍家庭看護工一對一僱用現況，並建立新的服務模式，讓有照顧專業、培訓及聘僱管理移工能力的公益團體成為雇主，負責僱用及訓練外籍看護工，以一對多的照顧模式，幫助有照顧需要的家庭，陪伴照顧健康亞健康長者，或出院臨時短期服務需求等多元服務，創造更大的照顧服務彈性，並保障家庭看護移工勞動權益。

勞動部說，「多元陪伴照顧服務計畫」，試辦的對象及服務內容，必須符合申請家庭看護移工的失能者、具重大傷病或緊急術後出院後返家身體照顧或日常生活照顧、陪伴就醫、防止高齡長者跌倒失能預防性照顧，提供全日、半日與部分時數等自費就醫陪伴或陪伴照顧服務，也會要求看護移工需完成照顧服務員訓練及職前訓練，具備照顧專業能力，並有督導、輔導、通譯及接案派案機制，確保看護移工在照顧工作專業獲得支援，家庭自費獲得良好的照顧服務，

勞動部表示，多元陪伴照顧服務的制度設計，絕非外傭化或居家化，並非單純至家庭中提供家務服務或是照顧幼兒保姆的工作，不會排擠國人就業機會，或成為另一種外籍家庭幫傭。勞動部後續推動過程，將會持續傾聽各界聲音及蒐集意見，加強社會溝通，妥善規劃制度避免誤解。

針對外界擔憂影響居家清潔、保姆及居家照顧服務人員就業機會，勞動部說，將持續聆聽各界建議，妥善評估及設計試辦計畫制度、內容與執行方式，做出區隔，會持續聆聽專家學者、失能者家庭團體、民間居家服務、移工團體及相關部會聲音，廣泛蒐集各界意見，相關法規草案並將踐行法規預告，徵求社會大眾意見，將採穩健方式試辦、循序推動，再滾動修正。

勞動部 外籍看護 移工

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