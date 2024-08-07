跟客戶談生意 他「2字」代稱女同事挨批沒禮貌…網猛點頭：老一輩都這樣

在職場上應注意對同事、上司的稱謂是否禮貌，以免不小心得罪他人。近日一位網友表示，他偶爾會以「小姐」稱呼公司的總機人員，某次卻被同事指出這個稱呼很不禮貌，應該稱她們為行政較為得體。不少女網友也留言分享自己的經驗，對這個稱呼表示反感「感覺好像是一種不被認同感的歧視」。

原PO日前在Dcard上發文表示，他任職公司的總機人員是兩位女生，一位年紀比他大、一位剛畢業。由於主管在與客戶講電話時，經常會說「我等一下叫我們小姐出報價單給你」、「我請我們小姐查一下價格」，原PO受其影響，和客戶連絡時也會以「小姐」代稱總機人員。

某次原PO在講電話時恰好被其他單位的女同事聽見，同事認為這個稱呼很不禮貌，應該以行政代稱，而非小姐。原PO對此感到困惑，好奇網友們是否認為稱呼行政人員「小姐」是不禮貌的表現。

有網友指出許多年紀較長的主管都喜歡這樣稱呼，「我看很多年紀比較大的主管也都會這樣叫」、「如果是老一點的同事我覺得還好，可能他們以前就都這樣叫了，但年輕、甚至同年的這樣叫不太能接受」、「感覺是老一輩的習慣叫法」。

不少人對於被稱呼「小姐」表示反感，「我覺得被這樣叫小姐蠻不舒服的，有種輕浮感」、「就算是坐總機的位子， 人家好歹也是你同事，不算是外人，稱同事為小姐有點低看人家的感覺」、「我覺得主管跟平行女同事也就算了，但平行的男同事這樣稱呼我覺得不行，有一種你在使喚我以及輕薄我的感覺」、「客人當面直接稱呼我小姐沒關係，但現在是提到第三人的情況，為何不用『同事』代稱就好？我們（女生）也不會說請我們先生處理」。

也有網友建議原PO可以改用其他說法，「我們公司幾乎都會用『同仁』來稱呼，且也不分男女」、「講同事、行政也行」、「你就把稱呼改成同事、行政、總機，這樣聽起來也不奇怪呀」、「一開始不認識，我都會說『那個不好意思』，不太會說小姐還是先生，等熟一點，還是對方有給稱呼，就會用稱呼去叫」。