快訊

違規遭攔飄酒氣…第一金投信董座酒駕 衣穿「中美合作」被逮畫面曝

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

從時薪75到月收200萬！40歲女老闆分享「逆襲人生」：不用一次成功

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文，稱自己最開始也是很窮，學生打工時時薪只有75元，但透過經營副業，加上自己不懈的努力，成功「翻身」。圖／Ingimage
一名女網友發文，稱自己最開始也是很窮，學生打工時時薪只有75元，但透過經營副業，加上自己不懈的努力，成功「翻身」。圖／Ingimage

許多年輕人做第一份工作時，總是會因為低薪、高工時而對未來感到迷茫。一名女網友發文，稱自己最開始也是很窮，學生打工時時薪只有75元，但透過經營副業，加上自己不懈的努力，成功「翻身」，到現在公司每個月盈利200萬元，並勸年輕人「想要做什麼就去執行、去學習，多去嘗試，多多摸索」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己20歲時對於未來很迷茫，讀到不喜歡的科系，每天都要打工，時薪更只有75元，覺得錢真的很難存。後來結婚後和公婆住在一起，又有家傳事業壓力很大，於是有了經營副業的念頭，當時先生和公婆都覺得原PO只是玩玩而已，沒想到她的副業越做越好，幫她加了很多薪水。

原PO表示，家傳事業是半夜開始，從凌晨1點到早上7點，工作後就開始自己的副業，日復一日年復一年，中間生了兩個孩子也是這樣過。後來疫情影響，原PO副業受到影響，開始新的第二副業，在此期間她也一直學習新的東西、學投資技能，沒想到跟電商有關的第二副業大幅成長，讓原PO直接成立了自己的公司。

原PO透露，後來公司生意越來越好，她很清楚自己的人生方向，一直工作不是她想要的，於是找了信任的家人一起加入事業一同經營。經過家人的努力下，現在公司每個月可以有200萬盈利，原PO也有多餘的時間、精力去發展自己額外的興趣。原PO鼓勵，雖然她才40歲，但想要告訴年輕人，「想要做什麼就去執行、去學習，多去嘗試，多多摸索，不用一次就要成功，慢慢去調整人生，走你的人生大道」。

此文一出，立刻引起熱議，不少網友認可原PO的成就，「感覺你的執行力也很強，自己在偏閒的科技業上班，沒特別有要處理的案子，我都在看書。常常在想是不是可以來做點副業」、「感謝分享經歷。人生就是要不斷規劃，然後學習技能」。

也有網友質疑原PO的副業，認為只是「倖存者偏差」，「倖存者偏差就是這樣，成功的上來PO文炫耀一下，還推薦大家一起去送頭」、「服飾業不可能有這樣的利潤，不信」、「具體是什麼？不清不楚的鋪陳」、「是什麼副業？獲利很高又提到電商之類關鍵字，還不把副業種類寫出來」。

創業 職場

延伸閱讀

鄰居狂酸別啃老 剛畢業女大生陷自我懷疑：待業是我的錯嗎？

弟弟3度辭工作做遊戲！他憂「養不活自己」 網見一點：業界搶手人才

怎樣的工作會讓人崩潰閃辭？ 過來人曝1主因：報到就想離職

新工作沒人教！什麼都不會她直呼「好挫敗」 熱心網友分享如何快速上手

相關新聞

外婆過世請喪假被拒 主管回人手不足還問這一句…網傻眼：沒有專業素質

出社會後難免會遇到婚喪喜慶之類的事，公司也往往會允許員工請假。近日有網友看到有人在問有關喪假的問題，便發文分享自己請喪假的荒謬經歷，引發網友熱議。

跟客戶談生意 他「2字」代稱女同事挨批沒禮貌…網猛點頭：老一輩都這樣

在職場上應注意對同事、上司的稱謂是否禮貌，以免不小心得罪他人。近日一位網友表示，他偶爾會以「小姐」稱呼公司的總機人員，某次卻被同事指出這個稱呼很不禮貌，應該稱她們為行政較為得體。不少女網友也留言分享自己的經驗...

從時薪75到月收200萬！40歲女老闆分享「逆襲人生」：不用一次成功

許多年輕人做第一份工作時，總是會因為低薪、高工時而對未來感到迷茫。一名女網友發文，稱自己最開始也是很窮，學生打工時時薪只有75，但透過經營副業，加上自己不懈的努力，成功「翻身」，到現在公司每個月盈利200萬元，並勸年輕人「想要做什麼就去執行、去學習，多去嘗試，多多摸索」。

苗栗就業中心頭份市大型現場徵才 7成職缺起薪35K以上

畢業尋職旺季，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心8月10日上午10點至下午2點在頭份市尚順君樂飯店（育樂街6號）辦...

工作3天被嫌「一起做事很累」…她辭職後坐公園哭 網安慰：不是你不好

年輕人做第一份工作時總會遇到許多困難和挫折，除了學到經驗以外，調適心情也非常重要。一名女網友發文，稱自己選了一間離家近的藥局打工，不料在工作三天不適應主動離職，種種挫折讓她情緒崩潰，獨自坐在公園椅子哭泣，因此想詢問網友怎麼調適工作上的挫折。

鐘點移工挨批 勞動部：將兼顧家庭短照需求、本國人就業

彭婉如文教基金會等民團今開記者會批評勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」恐造成移工濫用，更淪為移工幫傭化，影響本國照服員、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。