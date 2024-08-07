從時薪75到月收200萬！40歲女老闆分享「逆襲人生」：不用一次成功

許多年輕人做第一份工作時，總是會因為低薪、高工時而對未來感到迷茫。一名女網友發文，稱自己最開始也是很窮，學生打工時時薪只有75元，但透過經營副業，加上自己不懈的努力，成功「翻身」，到現在公司每個月盈利200萬元，並勸年輕人「想要做什麼就去執行、去學習，多去嘗試，多多摸索」。

一名女網友在Dcard發文，稱自己20歲時對於未來很迷茫，讀到不喜歡的科系，每天都要打工，時薪更只有75元，覺得錢真的很難存。後來結婚後和公婆住在一起，又有家傳事業壓力很大，於是有了經營副業的念頭，當時先生和公婆都覺得原PO只是玩玩而已，沒想到她的副業越做越好，幫她加了很多薪水。

原PO表示，家傳事業是半夜開始，從凌晨1點到早上7點，工作後就開始自己的副業，日復一日年復一年，中間生了兩個孩子也是這樣過。後來疫情影響，原PO副業受到影響，開始新的第二副業，在此期間她也一直學習新的東西、學投資技能，沒想到跟電商有關的第二副業大幅成長，讓原PO直接成立了自己的公司。

原PO透露，後來公司生意越來越好，她很清楚自己的人生方向，一直工作不是她想要的，於是找了信任的家人一起加入事業一同經營。經過家人的努力下，現在公司每個月可以有200萬盈利，原PO也有多餘的時間、精力去發展自己額外的興趣。原PO鼓勵，雖然她才40歲，但想要告訴年輕人，「想要做什麼就去執行、去學習，多去嘗試，多多摸索，不用一次就要成功，慢慢去調整人生，走你的人生大道」。

此文一出，立刻引起熱議，不少網友認可原PO的成就，「感覺你的執行力也很強，自己在偏閒的科技業上班，沒特別有要處理的案子，我都在看書。常常在想是不是可以來做點副業」、「感謝分享經歷。人生就是要不斷規劃，然後學習技能」。

也有網友質疑原PO的副業，認為只是「倖存者偏差」，「倖存者偏差就是這樣，成功的上來PO文炫耀一下，還推薦大家一起去送頭」、「服飾業不可能有這樣的利潤，不信」、「具體是什麼？不清不楚的鋪陳」、「是什麼副業？獲利很高又提到電商之類關鍵字，還不把副業種類寫出來」。