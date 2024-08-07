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新工作沒人教！什麼都不會她直呼「好挫敗」 熱心網友分享如何快速上手

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，稱自己畢業後急著找工作，就找了一份能馬上錄取的業務助理工作，沒想到開始上班後公司卻沒有人指導。圖／ingimage
近日一名網友發文，稱自己畢業後急著找工作，就找了一份能馬上錄取的業務助理工作，沒想到開始上班後公司卻沒有人指導。圖／ingimage

剛進入職場的新鮮人，會需要一段時間熟悉工作內容。近日一名網友發文，稱自己畢業後急著找工作，就找了一份能馬上錄取的業務助理工作，沒想到開始上班後公司卻沒有人指導。

原PO在Dcard以「什麼都不會的業務助理」為題發文，說自己第一天上班，由於沒人指導，只好在電腦前發呆8小時。詢問學姐是否需要幫忙，對方也只是丟了3本報價單叫原PO自己看。由於原PO是觀光相關科系畢業，對商科不太了解，只能邊看邊上網查資料，卻還是沒有頭緒。

原PO表示，不知道是不是因為入職第一天，所以還沒有被分配工作，但什麼都不會，對國貿、報價單等相關知識的欠缺，以及沒有人能求助，讓她感到很挫敗。

文章引來大量網友留言，不少人與原PO分享如何快速上手，「可以看一下你們公司是做什麼業務的，報價單是你們開給客人的報價單，還是上游廠商給你們的報價單。3本都大概翻一下，把常出現的公司名字記起來，之後可以拿來問，我相信前輩可以感覺到你有在看她給你的資料」、「上網自己查關鍵字就有看不完的資料，網上資料不一定精準但什麼都有。建議可以先從熟悉產品開始，如果產品很多種，甚至有細項，可以先開始了解分類」、「入職前公司一定會告訴你的職務內容是什麼，可以先把公司資料看過。進入狀況快，同事或主管會覺得你不錯。等你真的接手了，人家在講的時候你才會知道對方在講哪一個環節，也才會讓同事想要繼續教」。

也有人表示，新鮮人剛進職場這樣很正常，「放心，平均剛入職一週找不到要做什麼，發呆到下班正常。同事其實也不知道要給你什麼東西做，可能主管沒有交辦吧」、「完全就是我，但跟你不同的就是我們的姐姐跟其他同事都對我超好，手把手教學，還幫我印紙本出來方便做筆記」、「想當初做業助的第一天，被指派的唯一工作就是吃掉客戶請的炸雞桶」。

Dcard 同事 商科 新鮮人

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