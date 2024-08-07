工作3天被嫌「一起做事很累」…她辭職後坐公園哭 網安慰：不是你不好

年輕人做第一份工作時總會遇到許多困難和挫折，除了學到經驗以外，調適心情也非常重要。一名女網友發文，稱自己選了一間離家近的藥局打工，但工作三天後不適應主動離職，種種挫折讓她情緒崩潰，獨自坐在公園椅子哭泣，因此想詢問網友怎麼調適工作上的挫折。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是三類組非藥學系，選擇了住家附近的藥局打工，沒想到要做的事比她想像的還多，她的工作有打掃、登記管制藥品、點貨歸貨補貨、包藥、過卡跟整理慢性處方箋等等，並且一開始只寫假日工讀，去了之後才知道一個禮拜工作三天，加上還有學業，讓原PO直呼「極限生存」。

原PO表示，要做的事真的很多，每當她詢問藥師貨該歸哪時，藥師都會用很不耐煩的語氣說大概位置，由於怕放錯位置，導致動作又會更慢。終於，昨天原PO主動提離職，藥師也很直接，「就想請我走了，跟我一起工作很累」。這句話讓原PO很沒自信，壓力非常大，晚上打工結束後獨自在公園椅子上哭泣，「覺得自己的選擇都是錯的」。

遭遇工作上的挫折，原PO詢問網友，「好奇大家都怎麼調適打工或是工作上遇到的挫折」。

大多網友勸原PO不要想太多，只是不適合這類型的工作而已，「不用想太多，妳只是不適合這種工作而已」、「沒事，我第一份打工在火鍋店也被辭退，說我太遲鈍，能力不足，現在那家火鍋店倒了，我則在IC設計領域當工程師」、「不適合不代表我很糟糕不適合，以後別做這類型的工作就好了啊」。

也有網友搬出自己的經驗，安慰原PO不是她的問題，教導的人很重要，「大多時候是職場環境（或是人）的問題，換個環境有助於釐清思緒，一個點通了就全都通了，不是你不好！是他們對你不好！」、「沒事不用想太多…我常常都在懷疑自己，我本身也是一開始很遲鈍，學會之後不能說特好，但也很少出錯，不管任何產業，所以教導的人很重要，不是妳的問題」。