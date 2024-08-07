快訊

又傳虐童！男子超商「剪刀腳夾脖」 幼童大哭雙腳騰空

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

弟弟3度辭工作做遊戲！他憂「養不活自己」 網見一點：業界搶手人才

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，稱自己的弟弟想要做電腦遊戲，甚至為此多次辭職，讓他相當頭痛。圖／ingimage
近日有網友發文，稱自己的弟弟想要做電腦遊戲，甚至為此多次辭職，讓他相當頭痛。圖／ingimage

每個人都有夢想，但不是所有人都能在追夢的道路上順利前進。近日有網友發文，稱自己的弟弟想要做電腦遊戲，甚至為此多次辭職，讓他相當頭痛。

原PO在Dcard以「家裡有愛做夢不工作的弟弟該怎麼辦？」為題發文，稱自己的弟弟本來是個月薪45K的前端工程師，但是卻突然離職，說要全職做遊戲，在家做了快一年，才將成品上架到遊戲平台，並表示弟弟這種先工作又離職做遊戲的事情已經發生過三次。

原PO也有關心弟弟的收入，沒想到弟弟表示自己的作品「只有賣到幾千塊」。目前弟弟已經上架三個遊戲了，但賣出去的份數只有幾百套而已，原PO認為弟弟有目標是好事，但弟弟好像真的不是做遊戲的料，且花費一年只賺幾千塊，他認為弟弟無法靠做遊戲養活自己，並詢問網友如何讓弟弟認清現實。

文章引來大量網友留言，不少人認為弟弟不是在啃老，其實不用太擔心，「我覺得他很棒耶，他又不是在家待業而是一直有在推出作品」、「你弟弟是有在做事的，只是還沒有成績出來（能在steam上賣很厲害了），莫欺少年窮。如果你為弟弟好，請多了解他的能力，應該鼓勵他多找志同道合的人一起做，找些案子讓他接，或是鼓勵他去上課，認識更多人」、「其實他沒有跟家裡拿錢的話，勇敢追自己的夢想沒差吧，搞不好有一天突然成功呢」。

也有人認為弟弟其實能力很強，「你可能不知道一個人做遊戲有多難。先不論你弟做出的遊戲品質，有人願意買代表有一定的吸引力了，甚至還有三款。這樣有獨立打包的經驗，有遊戲設計、介面設計、音效設計、美術設計能力的人，你知道這種人才在業界多搶手嗎」、「美術、音效、文案、程式都要自己來的話還能賣得出去其實很強，不用怕沒工作，主要是個性問題吧，建議他投個遊戲公司做看看」。

Dcard 啃老 單機遊戲 夢想 工程師

延伸閱讀

鄰居狂酸別啃老 剛畢業女大生陷自我懷疑：待業是我的錯嗎？

公家機關連續2新人「做3天就離職」！主管這理由飆罵 網友全看傻

突發信要轉出！日照患者家屬慌 北市聯醫：醫病溝通不良

怎樣的工作會讓人崩潰閃辭？ 過來人曝1主因：報到就想離職

相關新聞

弟弟3度辭工作做遊戲！他憂「養不活自己」 網見一點：業界搶手人才

每個人都有夢想，但不是所有人都能在追夢的道路上順利前進。近日有網友發文，稱自己的弟弟想要做電腦遊戲，甚至為此多次辭職，讓他相當頭痛。

僑外生進旅宿業 擬月底上路

為解決旅宿業人力荒，勞動部預計放寬僑外生可留台從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場工作，預計八月底上路。勞動部勞動...

台中大雅知名婚宴會館驚傳倒閉 勞工局：盡速安排勞資爭議調解

台中大雅區知名的「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳「經營不善歇業」，疑似員工在官方LINE發文，「在睡夢中被通知」「老闆跑路了...

為何在辦公室習慣用英文稱呼同事？過來人揭真相：方便1設定

你的辦公室也會用英文名字稱呼同事嗎？一名網友分享，在科技業上班或公務員朋友，在辦公室都會用英文名字稱呼同事，好奇為何辦公室都要用英文名字？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

鄰居狂酸別啃老 剛畢業女大生陷自我懷疑：待業是我的錯嗎？

大學生畢業馬上就要面對就業問題，不僅自己會焦慮，還要承受家裡的期盼眼光，有時還得應付鄰居閒言閒語。

柔與剛的女力崛起！台灣的十大女性企業領袖 讓改變被看見

裕隆集團、誠品生活、環球晶圓……這些台灣企業的領導者皆為傑出女性，揭密台灣商業巨擘背後的女力崛起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。