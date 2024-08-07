弟弟3度辭工作做遊戲！他憂「養不活自己」 網見一點：業界搶手人才

每個人都有夢想，但不是所有人都能在追夢的道路上順利前進。近日有網友發文，稱自己的弟弟想要做電腦遊戲，甚至為此多次辭職，讓他相當頭痛。

原PO在Dcard以「家裡有愛做夢不工作的弟弟該怎麼辦？」為題發文，稱自己的弟弟本來是個月薪45K的前端工程師，但是卻突然離職，說要全職做遊戲，在家做了快一年，才將成品上架到遊戲平台，並表示弟弟這種先工作又離職做遊戲的事情已經發生過三次。

原PO也有關心弟弟的收入，沒想到弟弟表示自己的作品「只有賣到幾千塊」。目前弟弟已經上架三個遊戲了，但賣出去的份數只有幾百套而已，原PO認為弟弟有目標是好事，但弟弟好像真的不是做遊戲的料，且花費一年只賺幾千塊，他認為弟弟無法靠做遊戲養活自己，並詢問網友如何讓弟弟認清現實。

文章引來大量網友留言，不少人認為弟弟不是在啃老，其實不用太擔心，「我覺得他很棒耶，他又不是在家待業而是一直有在推出作品」、「你弟弟是有在做事的，只是還沒有成績出來（能在steam上賣很厲害了），莫欺少年窮。如果你為弟弟好，請多了解他的能力，應該鼓勵他多找志同道合的人一起做，找些案子讓他接，或是鼓勵他去上課，認識更多人」、「其實他沒有跟家裡拿錢的話，勇敢追自己的夢想沒差吧，搞不好有一天突然成功呢」。

也有人認為弟弟其實能力很強，「你可能不知道一個人做遊戲有多難。先不論你弟做出的遊戲品質，有人願意買代表有一定的吸引力了，甚至還有三款。這樣有獨立打包的經驗，有遊戲設計、介面設計、音效設計、美術設計能力的人，你知道這種人才在業界多搶手嗎」、「美術、音效、文案、程式都要自己來的話還能賣得出去其實很強，不用怕沒工作，主要是個性問題吧，建議他投個遊戲公司做看看」。