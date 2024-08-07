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僑外生進旅宿業 擬月底上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

為解決旅宿業人力荒，勞動部預計放寬僑外生可留台從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場工作，預計八月底上路。勞動部勞動力發展署昨預告修正雇主聘僱辦法，今預計進一步預告修正藍領審查標準。勞動部官員說，初聘僑外生薪資門檻為三萬元，續聘三點三萬元，另需搭配相關技術條件。

勞動部勞動力發展署昨預告修正「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，這次修正重點之一是新增我國大專校院副學士以上學位的僑外生，畢業後可受雇於觀光旅館、旅館及民宿從事房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場等旅宿服務工作；另一重點是將外國人工作許可有效期間從現行的半年延長至一年。

至於僑外生薪資、技術條件等其餘細節，則預計在明天預告修正的藍領審查標準揭示。蘇裕國說，僑外生初次受聘僱從事旅宿業房務清潔等工作的薪資門檻為月薪三萬元，續聘薪資則須達三點三萬元，每次許可最長三年。

他進一步解釋，考量大部分留台僑外生都是應屆畢業，經與觀光署、旅宿業者、僑外生相關單位研議，決定初任的經常性薪資三萬元比較恰當，三年後有工作經驗，再把薪資門檻提升至三點三萬元。他強調，聘僱僑外生前，業者仍需要先召募本國人，才能以僑外生補足剩餘人力。

勞動部 薪資

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