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為何在辦公室習慣用英文稱呼同事？過來人揭真相：方便1設定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，在科技業上班或公務員朋友，在辦公室都會用英文名字稱呼同事，好奇為何辦公室都要用英文名字？示意圖，Ingimage
一名網友分享，在科技業上班或公務員朋友，在辦公室都會用英文名字稱呼同事，好奇為何辦公室都要用英文名字？示意圖，Ingimage

你的辦公室也會用英文名字稱呼同事嗎？一名網友分享，在科技業上班或公務員朋友，在辦公室都會用英文名字稱呼同事，好奇為何辦公室都要用英文名字？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼辦公室都要用英文名？」為題，指出現在不知道為何，在辦公室都會用英文名字來稱呼同事，無論是科技公司還是公務員，幾乎都是這樣，好奇發問「這是普遍現象，還是看公司文化？」。

貼文一出後，不少網友都認為外商最容易遇到，紛紛表示「外商會，但喜歡也可以用中文音譯」、「一般外商主管外國人居多，當然要取英文名，有些公司是跟風而已」、「很多非外商也會用啊然後就看到不少奇怪的英文名」。

另外，也有不少過來人分享使用英文名字的原因，紛紛回應「方便Email設定」、「識別證、帳號信箱那些都用英文，就直接叫英文名了」、「發信件方便」、「因為記不起對方中文名字，英文名字通常都那幾個在反覆出現，比較好記」、「被叫中文很像在家裡的感覺，英文比較有上班感」。

同事 名字 外國人 英文 辦公室

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