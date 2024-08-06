鄰居狂酸別啃老 剛畢業女大生陷自我懷疑：待業是我的錯嗎？

大學生畢業馬上就要面對就業問題，不僅自己會焦慮，還要承受家裡的期盼眼光，有時還得應付鄰居閒言閒語。一名女網友在Dcard發文抱怨，自己是今年大學應屆畢業生，自從畢業後在家待業，只要遇上鄰居，就會圍著她逼問工作，這讓她也忍不住陷入自我懷疑「（待業）是我錯了嗎」。

原PO表示自己才剛畢業，目前待業邁入第二個月，只要一踏出家門，鄰居會一窩蜂圍堵過來問「找工作了嗎」、「妳找什麼種類的」、「做什麼啊」、「薪水多少」，甚至有人還叫剛畢業的她「不要廢在家當啃老」。不僅如此，鄰居還會讓聲音大到整條街都聽得到。

鄰居的孩子年紀與原PO相仿，個個都馬上找到工作也有畢業前已經談好工作的厲害角色，不僅如此，鄰居們還炫耀都是年收入百萬的工作，雖然沒有被證實，這種種耳語與比較，讓待業中的她只要出門就要面對鄰居的逼問令她身心俱疲，甚至害怕出門。

網友們紛紛在底下留言安慰與鼓勵原PO，甚至教導應對方法，「阿姨妳說妳兒子年薪那麼高？那方便借我50萬週轉嗎？這點零頭應該不至於拿不出來吧？」、「我都回：我有得啃，家裏沒意見，管很闊喔」、「每次我出門倒垃圾的時候鄰居就會好奇問我現在有沒有工作之類的問題，搞得我壓力超大」、「如果不喜歡就當下告訴對方與制止對方的行為」、「這種鄰居真的很討厭欸，沒有誰可以對其他人的生活方式指指點點吧？」、「用命令的口氣要你不要在家啃老，他算什麼東西啊」、「做自己就好，找到適合自己的工作」、「時間會證明價值」。