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104人力銀行統計今年新鮮人薪資35,500元 略優於去年

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

5至7月應屆畢業生投入職場求職，104人力銀行統計，今年新鮮人薪資略高於去年，觀察1到7月企業刊登「歡迎應屆畢業生」的9.7萬筆職缺，從企業人資填寫各職缺的薪資或薪資級距取中間值，再計算整體或各產業的薪資中位數，得出2024年新鮮人薪資35,500元，比2023年35,000元多500元。

104人力銀行統計，高薪產業集中於科技、醫療、營建業，百萬年薪的高薪職務多見於「師」級工作、工程研發、外派人才。

根據104人力銀行大數據，新鮮人的六大高薪產業依序為醫療服務業38,370元、半導體業38,000元、軟體及網路業與建築與土木工程業37,500元、不動產業與電腦及消費性電子製造業37,000元。集中於：醫療專業、AI、房地產、科技製造等熱門產業。

新鮮人的六大高薪職務依序為營建施作43,000元、醫療專業與軟體/工程42,500元、製程規劃40,000元、工程研發38,950元、營建規劃38,700元。多為專業技術及研發職，或前項高薪產業(醫療專業、AI、房地產、科技製造等)的熱門職務。

根據104人力銀行大數據，今年有更新履歷且有填寫求職偏好的應屆大學以上畢業生，19%傾向行政/總務最高，另有13%傾向行銷、軟體/工程、12%傾向工程研發、門市營業。

根據104人力銀行大數據，新鮮人起薪高於或等於整體35,500元的六個縣市有：新竹縣市37,000元、台北市36,500元、新北市與桃園市36,000元、基隆市35,500元。104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄提醒，薪資較優渥的地區也得思考當地物價，以台北市為例，扣除主計總處所公布的各縣市平均每人月消費支出33,730元，結餘僅2,770元。

人力銀行 新鮮人 薪資

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