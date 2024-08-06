柔與剛的女力崛起！台灣的十大女性企業領袖 讓改變被看見

女性在各領域中崛起，隨著性別意識的提升，社會對性別平等與多元的重視程度比以往更高；這樣的變化讓女性擁有更多發揮所長的空間，許多優秀的女性領導者也因此脫穎而出。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網路聲量最高的女性企業領袖Top 10，其中包含了科技、醫療、金融、藝文等多個產業的龍頭企業董事長。

這些在網路上有著超高討論度的領導者們，在各自的領域發光發熱，並且成為帶領許多人一同成長、向前邁進的靈魂人物，見證她們如何以柔與剛並存的力量，帶領企業邁向成功，創造出輝煌的成就。

NO. 10 駱怡君

畢業於美國波士頓大學的駱怡君，後續又取得了美國麻省理工學院（MIT）的企業管理碩士（MBA）學位，學成歸國後首先投入投資相關產業，之後又與麻省理工學院的同學創立了碩網資訊股份有限公司，並且在三十四歲時回歸家族企業台灣工業銀行（現名為王道商業銀行）。

目前駱怡君身兼王道銀行董事長及美國華信銀行副董事長，同時也是中華民國工業商協進會創會七十年以來的首位女性副理事長。除此之外，駱怡君更曾獲得達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）的「全球青年領袖」（Young Global Leaders）獎項，以及美國艾森豪獎金（Eisenhower Fellowships），為台灣第一人，可以說是台灣最重要的女性金融企業家，許多網友也非常看好王道銀行的發展，「我薪水下來都買王道銀（股票）了，我很看好它」、「很多人以為王道銀只有純網銀，都不知道它的子公司也還不錯」。

今年6月王道銀行攜手一卡通，推出全台首創以交通減碳量給予優惠的「交通減碳卡」，透過王道銀行O-Bank APP的「一卡通交通減碳明細」功能記錄減碳量，當月交通減碳量若達二十公斤以上，次月最高即可享10%現金回饋。創新的做法加上提倡永續的綠色精神很快就在網路上引發話題，成為獨特的綠色金融服務，同時也喚醒大眾的節能減碳意識，獲得不少網友關注，也帶動王道銀行董事長駱怡君的網路聲量。

NO. 9 歐淑芳

出身醫學世家的歐淑芳，目前為大學光學科技的董事長，集團旗下有知名的「大學眼科」及「大學眼鏡」等等。歐淑芳與大學光學科技總裁在公司成立之初，以當時獨步其他診所的連鎖加盟形式，打造出現在幾乎無人不知無人不曉的眼科王國，診所及眼鏡門市超過五十家，並且以先進的雷射技術聞名。

從眼科醫師到企業家，歐淑芳不只有醫療專業，也取得EMBA碩士與博士學位。曾在《哈佛商業評論》的台灣第一份「最佳女性CEO調查」中登上前五名的歐淑芳擁有領先他人的獨到目光，除了以連鎖加盟的創業思維開設診所，更在1994年就引進了當時在台灣尚未被關注的近視雷射手術技術，讓大學光學成為領先業界的霸主，不管是眼科診所還是眼鏡行，大學光學都是不少網友們的首推，「大學眼鏡真的不錯，驗光技術比較好的感覺」。

深耕台中市多年的中科慧雯眼科與大學眼視光體系品牌合作設立的「中科慧雯大學眼科診所」，於去（2023）年12月開幕，同時舉辦公益活動，分別捐贈一千副及一百五十副眼鏡給台中市政府及南台中家扶中心，為地方弱勢族群提供視力矯正服務，希望能幫助在地弱勢家庭及弱勢孩童，並且藉此凝聚社區力量。歐淑芳提到，大學眼科的初心是照顧整個家庭的視力健康，不管是醫療設備還是技術，都希望能帶給從小到老所有受眾全方位的體驗，公益精神讓不少人留下好印象，同時也帶動網路討論度。

NO. 8 黃晴雯

原先任職記者的黃晴雯，不只在當年成為台灣最年輕的主播與主持人，也曾兩度入圍電視金鐘獎的採訪獎。在主播事業達到顛峰之際，她選擇留職停薪前往美國聖地牙哥州立大學攻讀影視傳播碩士學位，歸國後投入大愛電視台的建台工作，之後又為加拿大中文電台規劃成立國語新聞部，並且在2006年開始擔任年代電視新聞部經理。

在新聞媒體業有著輝煌成績的黃晴雯，在2006年因為遠東集團董事長徐旭東的邀請轉換跑道，成為集團零售系統企業發展部的總經理，並在2007年成為遠東SOGO百貨的董事長，不只開創營業額新高，更帶領SOGO獲得多個ESG指標性獎項，成為百貨業中的ESG典範。黃晴雯在2018年獲得「亞洲頂尖永續超級女性」（Asia’s Top Sustainability Superwomen）獎項，讓國際看見台灣百貨業在永續方面的成績。雖然不是商業背景出身，但黃晴雯無疑是一名優秀的企業領導者，從媒體業跨界百貨業，寫下的成績令人敬佩。

今年5月大巨蛋「遠東Garden City」開幕，三萬六千坪的佔地面積成為台北市中心最大的購物商場，黃晴雯表示「遠東Garden City」挑戰台灣首個複合式商場新形態，配合大巨蛋賽事每次可帶來三萬多至四萬多的人潮，當中的「潮美食公園GOURMET PARK」首波D區開幕後一年預估可帶來八億元業績，更多元新穎的選擇一時之間成為熱門話題，帶領遠東SOGO進駐大巨蛋的黃晴雯網路聲量也因此成長。

NO. 7 洪麗寗

緯穎科技為緯創集團旗下的子公司，提供超大型資料中心（Hyperscale Data Center）、雲端基礎架構（Cloud Infrastructure）等各項產品及系統。營收近三千億的緯穎，躋身台灣伺服器大廠之一，時刻關注市場需求、在AI浪潮中帶領公司走向榮景的，正是緯穎科技董事長兼策略長洪麗寗。

洪麗寗自台大政治系畢業後原先任職美商公司，之後又進入宏碁擔任基層業務，於acer品牌成立時外派至美國，並在宏碁改組之際轉至緯創負責業務行銷事業。先前的經歷讓洪麗寗擁有獨到的市場眼光與國際視野，以原有的產品研發、製造及服務為基礎，擴展雲端事業，擔任雲端事業總部總經理讓緯創的雲端資料中心及IT設備在超大型資料中心市場搶得先機。願意接受新的想法與新的領域、敢於挑戰，這樣的特質讓洪麗寗造就了緯穎今日的輝煌，同時也被《哈佛商業評論》評選為2023年台灣最佳上市櫃女CEO二十強。

今年5月輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，成為科技業話題焦點，在當時的他號召多位AI供應鏈要角齊聚一堂進行餐敘，出席者皆為科技業重要領袖，包含了鴻海董事長劉揚偉、廣達林百里及梁次震、雲達總經理楊麒令、華碩董事長施崇棠與營運長謝明傑、和碩董事長童子賢與共同執行長鄭光志、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠及總經理蔡枝安、緯創執行長暨總經理林建勳、微星董事長徐祥、所羅門董事長陳政隆、中華電董事長郭水義、台塑董事長林健男等人，洪麗寗也在其中，聚集了科技圈大咖的盛會引發許多討論，帶動網路聲量成長。

NO. 6 張育美

天成醫療體系旗下共有楊梅天成醫院、中壢天晟醫院等兩家醫院，以及護理之家和日照中心等醫療院所，先前張育美擔任董事長不只投入醫療事業經營，也前往長江商學院以及中歐國際工商學院CEO班進修，充實經營管理的相關知識與技能。事業成功的她受到國民黨團提名，之後退下天成醫療體系董事長一職，轉身投入政壇。

張育美於2020年當選不分區立法委員，雖然曾因為「Lulu事件」被炎上，但任內發揮所長推動的許多醫療政策倡議，也獲得許多民眾支持，諸如「醫療科技ABCD」、「5G長照」等等。跨界的經歷也被張育美寫成《我創業，我實踐：斜槓CEO張育美》，得到不少讀者讚賞。

今年1月中《我創業，我實踐：斜槓CEO張育美》出版，並登上博客來網路書店熱銷榜，引發話題。之後張育美也舉辦新書發表會，分享自己的創業及斜槓經歷，請來遠見雜誌社長楊瑪利主持，許多名人如台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、立委陳玉珍、帆宣科技董事長高新明、宣捷集團創辦人宣明智等人都出席支持，在網路上帶起不小的討論度，網友留言「堅強的企業家」、「女性楷模」。

NO. 5 鄒開蓮

翻攝FB／Rose 鄒開蓮

曾為台灣世界展望會董事長的鄒開蓮，在去年底曾因為被傳出疑似為民眾黨總統參選人柯文哲的副手而帶起網路討論。2023年11月鄒開蓮因為曾現身於柯文哲競選總部，被認為可能是為了拍攝競選形象照，許多人紛紛開始猜測她是否為柯文哲參選2024年總統大選的副手，在社群上得到不少關注和討論，帶起網路聲量高峰。最後證實鄒開蓮並非柯文哲副手，不過這件事也讓她受到大眾的注目。

鄒開蓮的經歷從學生時期到職涯都非常亮眼，從北一女一路到台大畢業，接著又到美國西北大學攻讀MBA學位，進入職場後也屢屢展現優秀的能力，除了在任職MTV總經理期間將其打造為台灣最受歡迎的電視音樂頻道，更在之後成為Yahoo奇摩第一任總經理，被稱作「台灣電商教母」。

在發現自己罹患乳癌之後，鄒開蓮轉而開始嘗試不同產業的工作，除了擔任新創公司顧問外，也成為各領域企業的獨立董事，更善用自己在網路公司多年的經歷，幫助台灣世界展望會推動數位轉型。跨足多個領域、穿梭於不同身分間的鄒開蓮，以開放的心態擁抱各種新事物，也因此擁有獨樹一幟的創業思維，並且以《親愛的別怕，勇敢說YES：關於生涯、職場、家庭》分享自己的人生感悟。

NO. 4 徐秀蘭

環球晶圓董事長徐秀蘭有著「晶圓女王」之稱，在2023年被《哈佛商業評論》評選為第二屆台灣最佳上市櫃女CEO十強，並且還以環球晶圓及中美矽晶等兩家企業董事長的身分雙雙上榜，在前十名中據佔了兩個名額。在男性居多的半導體產業中，徐秀蘭帶領環球晶圓與中美矽晶創下營收佳績，也讓環球晶圓成為全球第三大半導體矽晶圓製造廠。

除了「晶圓女王」外，徐秀蘭還有「併購女王」的稱號，「以柔克剛」是她一貫的行事風格，在她的領軍之下中美矽晶併購其他公司幾乎無往不利。在半導體產業中創下非凡成就的徐秀蘭也獲獎無數，除了最佳上市櫃女CEO外，也獲得遠見高峰會的卓越領袖獎，更成為台灣首度拿下安永世界企業家大獎的企業領袖，網友們紛紛表示敬佩，「女超人」、「超強的企業家」、「好有拚勁，真的很猛」。

今年6月環球晶圓宣布，義大利企業暨義大利製造部（Ministero delle Imprese e del Made in Italy）將對先前擴廠案通過的環球晶圓義大利子公司MEMC Electronic Materials S.p.A.（MEMC S.p.A.）提供最高1.03億歐元的研發補助，這些經費將被用來打造歐洲最先進的12吋半導體晶圓廠。徐秀蘭表示，新產能預計明（2025）年下半年就能量產注入營收，對於未來的發展正向以待，預估明年營運將會有顯著成長，成為網友關注的焦點。

NO. 3 吳旻潔

《網路溫度計DailyView》

誠品可以說是台灣最具規模的大型連鎖書店，結合百貨商場與藝術、文創、旅宿等領域，打造出多元的經營模式，也成為台灣最具代表性的藝文品牌。撐起這一切的是，是今年僅有四十六歲的吳旻潔。在誠品創辦人吳清友於2017年逝世後，當年三十九歲的吳旻潔便代替父親接下帶領誠品的重責大任。

吳旻潔帶領誠品走過多個里程碑，2023年9月與裕隆集團合作於裕隆城開設的「誠品生活新店」開幕，擁有一萬九千坪的開闊空間，為亞洲最大誠品，預估年營收可達四十億元台幣，吳旻潔也希望能夠挑戰年營收五十億元的目標，引發許多關注及網路討論。2023年底，陪伴愛書人走過許多歲月的二十四小時書店誠品信義店熄燈，讓許多網友都非常不捨，吳旻潔也和讀者一同向信義店道別，迎接誠品的下一個新階段，網路聲量帶起近一年的最高峰。

身為入榜者中年紀最輕的女性領導者，一肩扛起整個集團對吳旻潔而言是很大的考驗，在這個時代經營實體書店並不容易，然而吳旻潔始終相信，「書店是一個款待人、款待心情，讓人與書相遇，讓千萬種心情、千萬種書籍與可能性相遇的空間。」秉持想將這樣的空間帶給讀者的信念，誠品雖然歷經虧損、閉店，但也在堅持不懈下走出了自己的路。目前除了新店裕隆城、台中誠品480外等大型店之外，其他展店計畫也在持續中，各個特色社區店以及即將於今年9月重返台北車站商圈的中型店都令人期待，日前誠品更宣布將進駐桃園青埔的臻鼎科技總部大樓，預計2028年開幕，再度成為話題，「中壢人看了很高興」、「連誠品書店都入駐了，越來越有藝術文青氣息了」等網友評論紛至沓來。

NO. 2 王雪紅

宏達電（HTC）的創辦人兼董事長為「經營之神」王永慶的女兒，有著「台灣女首富」的稱號。自美國柏克萊加州大學經濟學系碩士班畢業後，王雪紅先是和姊姊王雪齡一同成立威盛電子，之後又和周永明、卓火土創辦宏達電，短短幾年間宏達電就成為台灣上市公司的「股王」，全盛時期股價一度突破1200元。這樣的成就也讓王雪紅被《華爾街日報》評選為2005年度「全球最值得關注的50位商界女性」，同年也入選美國《商業週刊》的「亞洲之星」。

2006年王雪紅成為亞洲女首富，並且在2011年獲選為全球百大最具影響力女性第二十名，「生子當如張忠謀，生女當如王雪紅」成為當年流行一時的諺語，王雪紅更曾被譽為「股王製造機」。雖然因為政治立場引來扺制運動，再加上網路泡沫及市場競爭，嚴重影響公司股價，但王雪紅秉持不認輸的精神積極轉型，投入穿戴裝置及AI科技，希望能用時間證明成敗不在一時。

今（2024）年6月的宏達電股東會，王雪紅公開HTC最新機型HTC U24 Pro，為全球第一款支援AI（人工智慧）及XR（延展實境）的智慧型手機，不只有自動修圖功能，還能夠透過鏡頭進入虛擬世界，生成個人AI虛擬分身，應用於社交、娛樂、學習等領域，積極搶攻AI市場。此外，股東會上王雪紅也透露宏達電與輝達（NVIDIA）合作已久，公司伺服器皆使用NVIDIA的GPU，借由輝達的AI運算力發展自家系統，雙方關係密切，引發網友討論。

NO. 1 嚴陳莉蓮

現任裕隆集團董事長兼執行長的嚴陳莉蓮，其實是職業籃球選手出身。從國中就開始打籃球嚴陳莉蓮，十五歲就獲選為國中女子籃球代表隊國家選手，並且在高二成為亞青國手，除了曾是裕隆集團旗下台元紡織女子籃球隊的隊長，更是台灣女籃中重要的射手，曾參加瓊斯盃、亞州盃、莫斯科世界盃等國際賽事，為台灣第一代的世界女籃錦標賽國手。

賽事成績輝煌的嚴陳莉蓮，在二十五歲後退役，不再是選手的她與裕隆集團少東嚴凱泰結為連理，成為裕隆男籃與台元女籃的領隊，更一度獲選為中華職籃董事長，成為聯盟首位女性董事長。丈夫2018年逝世，嚴陳莉蓮接下裕隆集團董事長一職，從家庭主婦成為企業家，起初無人看好，但「裕隆集團」這顆球直接傳到她手上，嚴陳莉蓮沒有時間猶豫。除了破釜沉舟的決策力，根本不清楚負債天文數字的汽車業門外婦，急著補課的CEO，心臟也得練的很大顆，帶領裕隆集團從脫離原先的經營危機，三年內集團業績由負轉正，股價更創下三十三年新高，從此被稱為「鐵娘子」，帶著從前球場上的堅韌，繼續在商業市場上打出一場場漂亮的勝仗。

2023年9月，新北最大複合式商城YES LIFE 裕隆城開幕，成為裕隆集團成立七十週年的一大里程碑，嚴陳莉蓮更特別搭乘當時還未上市的集團子公司新品車款LUXGEN n7蒞臨現場，引發話題，網友討論「期待一個新時代的開啟」、「裕隆女強人，讚」、「台灣品牌加油」、「相信是很有競爭力的國產品牌」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月12日至2024年07月10日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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