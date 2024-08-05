她列6項雇主論點質疑「年輕人是爛草莓？」 網群起痛批：是以前的人太奴

以往常聽到不少人說年輕人是爛草莓，意思是指沒有抗壓性、責任感不夠等，有一名女網友就歸類幾點雇主認為員工是爛草莓的理由，質疑這些論點很奇怪，貼文引起眾人議論，砲轟「是以前的人太奴」。

原PO在Dcard發文表示，現實生活中、網路上都會聽到很多老闆或人資，認為新一代年輕人是爛草莓，但她覺得這些論點很奇怪，於是列了6點例子，新鮮人不主動加班、下班不會去進修、工作內容多就喊著不公平、做不到三個月就自動離職、職場的微霸凌忍受不了、拒絕主管在下班時間後傳工作訊息。

原PO說這6點都是職場老鳥對年輕人的心聲，只要中了其中一項，就會被說是爛草莓，讓她很想問問大家，「現在年輕人都是爛草莓嗎？」

貼文引起不少討論，「怎麼不說是以前的人太奴？很多都只是照著規則走而已，加班不給加班費為什麼要加班？」、「現在的年輕人都在抵抗現在的慣老闆和落後過時的工作方式，有錯嗎？」、「現在就是導正這些慣老闆思維，說員工爛草莓，怎麼不說自己爛老闆。給一點點錢就覺得人家要賣命一樣，員工簽勞務合約不是簽賣身合約，下班要做什麼是個人自由」、「馬雲說過，員工辭職理由林林總總，但只有2點最真實，『錢，沒給到位；心，委屈了』，哪有什麼草莓族，你給我多少錢我就做多少事，就是那麼簡單」。