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她列6項雇主論點質疑「年輕人是爛草莓？」 網群起痛批：是以前的人太奴

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO列出6項雇主對員工的觀點，好奇現在的年輕人真的是爛草莓嗎？ 示意圖／ingimage
原PO列出6項雇主對員工的觀點，好奇現在的年輕人真的是爛草莓嗎？ 示意圖／ingimage

以往常聽到不少人說年輕人是爛草莓，意思是指沒有抗壓性、責任感不夠等，有一名女網友就歸類幾點雇主認為員工是爛草莓的理由，質疑這些論點很奇怪，貼文引起眾人議論，砲轟「是以前的人太奴」。

原PO在Dcard發文表示，現實生活中、網路上都會聽到很多老闆或人資，認為新一代年輕人是爛草莓，但她覺得這些論點很奇怪，於是列了6點例子，新鮮人不主動加班下班不會去進修工作內容多就喊著不公平做不到三個月就自動離職職場的微霸凌忍受不了拒絕主管在下班時間後傳工作訊息

原PO說這6點都是職場老鳥對年輕人的心聲，只要中了其中一項，就會被說是爛草莓，讓她很想問問大家，「現在年輕人都是爛草莓嗎？」

貼文引起不少討論，「怎麼不說是以前的人太奴？很多都只是照著規則走而已，加班不給加班費為什麼要加班？」、「現在的年輕人都在抵抗現在的慣老闆和落後過時的工作方式，有錯嗎？」、「現在就是導正這些慣老闆思維，說員工爛草莓，怎麼不說自己爛老闆。給一點點錢就覺得人家要賣命一樣，員工簽勞務合約不是簽賣身合約，下班要做什麼是個人自由」、「馬雲說過，員工辭職理由林林總總，但只有2點最真實，『錢，沒給到位；心，委屈了』，哪有什麼草莓族，你給我多少錢我就做多少事，就是那麼簡單」。

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