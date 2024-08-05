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怎樣的工作會讓人崩潰閃辭？ 過來人曝1主因：報到就想離職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「怎樣的工作會讓人到職沒多久就想離職？」圖／Ingimage
一名網友好奇「怎樣的工作會讓人到職沒多久就想離職？」圖／Ingimage

大家都希望工作能夠「錢多事少離家近」，若不符合預期，有些人可能會選擇辭職。日前就有位網友好奇「怎樣的工作會讓你到職沒多久，就想要離職？」對此，多數人認為「雜事太多又薪水太少，會讓人秒離職」。

一名女網友在Dcard發文表示，一直以來，她入職的時候都覺得自己選擇錯誤，入職沒多久就會有強烈離職的念頭，讓她好奇「怎樣的工作會讓你到職沒多久，就想要離職？有人可分享入職沒多久，就決定提離職的原因嗎？」

對此，許多職場老鳥認為「雜事太多」是主因，「剛入職就被重新分配工作，工作嚴重分配不均，老鳥不接電話，資深員工每天在辦公室大罵」、「去廁所7分鐘回來就問我是不是去講電話，隔壁的同事去樓下抽菸30分鐘也沒人管她，連離職單也有很多文件要簽」、「我入職第一週被塞很多事，被拖延下班時間，老鳥情緒控管差還一直要新人通靈，完全不想撐下去」、「需要時間上手的東西要你幾個小時就學會，讓人無法忍受」、「老鳥愛推事情給新人做、薪水少到不行、加班只能換補休都是我的雷點」、「薪水少、雜事多，每天都得配合加班」、「責任制但工作繁瑣，喜歡讓員工延遲下班，要求以客戶為重，不管新人死活」。

也有網友抱怨公司環境、交通距離，指出「錢少事多離家遠，福利又只有最基本的勞健保」、「夏天辦公室不開冷氣，也沒有門窗可以開，整個辦公室熱得像是三溫暖」、「沒請打掃人員，要自己去追垃圾車」。

新人 薪水 離職

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