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供需有落差 應讓企業願雇長者

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導

雙北高齡勞參率低於全國平均，台大國發所副教授辛炳隆分析，應與各縣市高齡者過去的行業別有關，如雙北公教人員比較多，多屆臨退休，但南部縣市很多人務農，比較沒有幾歲就退休的問題，導致城鄉差距。

政治大學勞工研究所教授成之約則指出，影響長者投入勞動市場意願因素眾多，除家庭環境、經濟狀況，有一群人因需負擔家務，卻無相關家庭協助讓他們再投入就業市場，更重要的是，企業提供的職缺與中高齡者需求不符，都需克服。

「讓老人窮，老人就會出來工作。」提到高齡勞參率，辛炳隆認為，政府也不樂見是因經濟壓力提高勞動參與，日、韓高齡勞參率高，是因長者有嚴重貧窮問題，近期國內主計總處數字，65歲以上勞參率有增加趨勢，可能與長者經濟問題有關。

高齡就業能否解決缺工問題？辛炳隆認為，若要將有經濟能力、可退休的人，硬把他們拉來繼續工作，將事倍功半，政府應針對有經濟壓力的中高、高齡者，讓他們找到「好」的工作，才是最重要的。

辛炳隆認為，更重要的是，應讓企業願意雇用中高、高齡者，以北市府推動的幸福企業為例，是較軟性手段，政府也應落實剛性法令的禁止職場中高、高齡歧視。

成之約表示，中高齡以上勞工人口投入勞動市場意願低，因素非常多，很重要原因取決於家庭環境，從主計總處統計來看，大部分都是因經濟形況尚可。另外，不少女性仍要負擔家務，即便經濟不好，但因缺乏相關家庭支持，最後選擇家庭。

有人認為台灣過往退休制度好，導致大家不願意再出來工作，但成之約認為，過往確實儲蓄率高，但很多時候是企業提供職缺不符合長者需求，就算企業有意願接納長者，職場的年齡歧視仍非常普遍，也會影響長者勞參率。

高齡者

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