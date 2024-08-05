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中高齡、高齡勞參率 6都北低南高

聯合報／ 記者葉德正林麗玉萬于甄／連線報導
六都中高、高齡者近3年勞參率 製表／葉德正 圖／聯合報提供
六都中高、高齡者近3年勞參率 製表／葉德正 圖／聯合報提供

產業缺工，中高齡高齡者成人力缺口重要來源，但主計總處統計，六都中，雙北近兩年中高、高齡族群勞動參與率均低於全國平均，新北推介成功就業人數、求職就業率甚至有下降趨勢。僅有台南市中高、高齡族群勞參率雙雙超過全國平均。

雙北中高、高齡勞參率較低，新北市府說，不少企業要的是能整天工時的人，與銀髮再就業者彈性工時需求有差異。北市勞動局就業服務處長何洪丞分析，主計總處統計定義，將無償的家屬勞動逾15小時也算入，務農的中高、高齡人口因無屆齡退休問題，都算入勞參率。

新北市中高齡者勞參率雖逐年提升，2021至2023年從62.2%、63.3%增至64.7%，高齡者也從6.4%提高到7.0%，仍低於全國平均。審計處說，新北市府辦理促進中高齡及高齡者就業計畫，經費逐年增，但中高齡及高齡者求職就業率自2021年28.16%，2022年上升到32.91%，2023年卻降到29.56%。

新北就服處長葉建能表示，新北中高齡與高齡者人口數較其他縣市高，另外，都市化程度高的地區，常因退休金等因素，長者再進入職場意願低；非都會區高齡勞參率高於全國平均，可能高齡者本持續從事農牧業，沒退休問題，導致明顯差異。

新北2021年10月起成立銀髮人才服務據點，3年平均媒合率約54.17%。葉建能坦言，有些企業要找的是能正常工時上班人才，但年長再就業者希望的卻是有彈性的工作，加上製造業等需負重，餐飲、超商或零售業等成銀髮族再就業主流行業。

北市近3年來高齡勞參率雖從7.0%增至7.9%，但仍低於全國平均至少2個百分點。何洪丞說，北市女性55歲後勞參大幅降低，因常面臨「育老」問題，須放棄工作在家照顧長輩，還有想要工作的中高、高齡者也常因找到的工作不是原本行業，如餐飲、服務、旅宿業等薪資較過去低，最後沒就業。

何洪丞說，北市府除從企業端鼓勵高齡友善企業認證，也會協助企業職場改造。

南市勞工局表示，近年社會氛圍及南部人打拚精神，加上政府宣導，許多屆齡退休者若健康無虞再就業意願都滿高，讓台南中高齡勞參率較其他縣市亮眼。

中高齡 高齡者

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