頂大生因1事留前科！急問「能到科技業工作？」 過來人曝解答

進入職場工作後，每個人都期望能有好的發展，但景氣加上通膨的關係，使得不少雇主不願幫員工加薪。有網友就好奇傳統產業不愛幫員工加薪是什麼心態？貼文一出引起討論，多數人認為慣老闆太多、隨時可換人是主因。

2024-08-02 16:37