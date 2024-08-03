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頂大生因1事留前科！急問「能到科技業工作？」 過來人曝解答
若違法留下前科紀錄，未來找工作會有影響嗎？一名網友就讀陽明交通大學，指出年輕時不懂事跟人吵架，最後演變成聚眾鬥毆，還因此留下前科紀錄，即將畢業的他擔心會影響到未來求職。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「有前科可以到科技業工作嗎？」為題，指出年輕時因不懂事，跟人吵架就被抓去派出所，沒多久變成聚眾鬥毆，還因此留下前科。近期因即將畢業，擔心這條前科會影響求職，好奇發問「公司會不收有前科的人嗎？如果是真的，能不能推薦有前科的人去哪裡工作呢？」。
貼文一出後，不少待在科技業的網友紛紛表示「有些公司會要求提供良民證，如果沒叫你提供的，你不講，大家也不會多問」、「沒要求提供證明，直接說沒有前科就好了」、「沒滿18會封存吧，有心也查不到」、「台廠基本上自由心證，沒遇過真的有去調查的，面外商你再煩惱就好」、「除非應徵保全，財務相關，倉庫相關才會要良民證，不然就大膽的勾選沒有前科，民間公司無權調你的紀錄」。
另外，也有過來人分享自身經驗，指出「本人因為18歲找打工被騙銀行帳號，一毛錢都沒有拿到就被告幫助詐欺，遇到欠錢不還的人去要債，還被告恐嚇跟毀損，現在還是在科技業過的好好」、「我被判有期徒刑5個月，緩刑3年。緩刑期間一樣面試上市的科技業。目前做了一年多，已拿到offer準備跳槽。面試很多間產線單位都有拿到offer，沒有問我刑事紀錄，供參考」。
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