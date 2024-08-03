勞動部放寬 5年內遭欠薪可墊償

當勞工遇公司歇業、清算或宣告破產，被積欠工資時，可向勞動部申請工資墊償基金。現行規定勞工只能申請公司宣告起逆推六個月期間內積欠工資，導致超過六個月前被雇主欠的錢，不僅求償無門，墊償基金也無法代墊。勞動部為此預告修正勞基法施行細則，增訂放寬「雇主於歇業、清算或宣告破產前五年內積欠未逾六個月工資」也可獲墊償，估兩千多名勞工受惠。新規定最快九月底上路。

勞動部條平司長黃維琛說，因墊償基金只逆推六個月內工資，若勞工被積欠超過六個月的工資，只能靠打民事官司請求債權，遇公司關門倒閉，勞工往往求償無門，勞動部因而參考國際勞工公約精神，並考量工資請求權消滅的短期時效，修正放寬「雇主於歇業、清算或宣告破產的前五年內積欠未超過六個月的工資」可於一定數額內獲得優先債權及工資墊償保障。

據統計，目前墊償基金資產累計餘額一九一億元，近三年雇主每年平均提繳八億元、基金墊償三點二億元。黃維琛說，放寬後，預估兩千多名勞工受惠，墊償金額約一億三千多萬元，推估每年約有二二○名勞工受惠。