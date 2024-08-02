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勞動部放寬！5年內遭欠薪可追溯申請工資墊償 2000名勞工受惠

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。 圖／聯合報系資料照
勞動部。 圖／聯合報系資料照

當勞工遇公司歇業、清算或宣告破產，被積欠工資、退休金或資遣費追討不到時，可向勞動部申請工資墊償基金。但現行規定勞工只能申請公司宣告起逆推6個月期間內積欠工資，導致超過6個月前被雇主欠的錢，不僅求償無門，墊償基金也無法代墊。勞動部為此預告修正勞基法施行細則，增訂放寬「雇主於歇業、清算或宣告破產前5年內積欠未逾6個月工資」也可獲墊償，估2000多名勞工受惠。

依勞基法規定，雇主按每月按僱用勞工投保薪資總額比例提繳積欠工資墊償基金，當雇主發生歇業、清算或宣告破產而積欠工資、退休金或資遣費時，將由勞動部墊償基金先墊付給勞工，後續由勞保局向雇主追償。依規定，墊償範圍為雇主在歇業、清算或宣告破產前6個月內所積欠的工資，退休金、資遣費合計數額也以6個月平均工資為限。

勞動部條平司司長黃維琛說，因墊償基金只逆推6個月內工資，若勞工被積欠超過6個月的工資，只能靠打民事官司請求債權，遇公司關門倒閉，勞工通常求償無門，勞動部因而參考國際勞工公約精神，並考量工資請求權消滅的短期時效，修正放寬「雇主於歇業、清算或宣告破產的前5年內積欠未超過6個月的工資」可於一定數額內獲得優先債權及工資墊償保障。

據統計，目前墊償基金資產累計餘額191億元，近3年平均每年提繳8億元、墊償3.2億元。黃維琛說，放寬後，可溯及既往5年內遭積欠工資，預估2000多名勞工受惠，墊償金額約1億3000多萬元，推估每年約有220名勞工受惠，新增2300萬元的支出。

黃維琛說，修正預告期為1個月，經法制作業後還需經行政院核定才會公告，新規定最快預計9月底就可上路。

勞動部 破產 薪資 資遣

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