勞動部：雇主應與打工學生簽訂勞動契約 避免NG行為
適逢暑期打工旺季，勞動部2日提醒雇主，不論僱用學生從事部分工時或全時工作的工作，相關勞動條件及契約終止等勞動權益，均與一般受僱勞工相同，應遵守勞動基準法相關規定。
勞動部指出，暑假期間會有許多青年學子投入職場，雇主與勞工都應避免在勞動契約簽訂與終止出現NG做法，造成權益受損。
首先，雇主與未滿18歲的勞工簽訂勞動契約時，因其屬民法限制行為能力人，須經法定代理人之允許，所簽訂之勞動契約才會有效力。其次，在僱傭期間雇主不得因為勞工是學生身分，在無正當理由情形下，直接要求學生自行離職；同樣的，學生如因個人因素要提出離職，也應善盡交接及提早告知雇主，避免造成雇主經營上損失。
另外，學生從事之工作，依雇主要求需要穿著公司制服，該筆制服費用為雇主應負擔的經營成本，不得要求勞工支付，也不可以從勞工的工資扣除。最後，提醒青年朋友，暑假打工應依契約約定工作時間出勤，如果無法出勤工作則應依公司規定程序請假，不可以任意曠職，如果無正當理由連續曠工3日或一個月內曠工6日，雇主可依法解僱。
勞動部最後補充，為增進青年學子對自我勞動權益的了解，該部針對「青年就業」及「在學學生」勞動權益已有相關專文、簡報與影片，放置於全民勞教e網之勞動教材專區，提醒學生們及雇主可上網參閱，以維護自身權益。
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