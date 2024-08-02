勞動部：雇主應與打工學生簽訂勞動契約 避免NG行為

日前有一名網友在社交平台上發文透露，自己有位家人不工作也不兼職，雖然那位家人也有在找工作，但新工作常常從事不到幾天就不做了，因而好奇長期沒工作與收入的人，整天待在家是不是也會有他人無法理解的壓力。貼文引起一票和那位家人有相似經驗的網友現身說法。

2024-08-01 20:16