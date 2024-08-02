他不解台灣傳產為何不愛加薪？ 網搖頭曝原因：幹嘛要加

進入職場工作後，每個人都期望能有好的發展，但景氣加上通膨的關係，使得不少雇主不願幫員工加薪。有網友就好奇傳統產業不愛幫員工加薪是什麼心態？貼文一出引起討論，多數人認為慣老闆太多、隨時可換人是主因。

這名網友在PTT發文表示，一般來說公司如果給好的福利，員工自然而然會有向心力，幫助公司更成長，但他身邊卻有朋友透露所待的傳產公司都沒在加薪，反而老闆的車跟房子不斷地買，還天天出國玩， 讓他聽了傻眼地說，「是台灣傳產老闆特有的習性嗎？」

不少人大酸說，「慣老闆：我讓你有工作，你還要我付錢？」、「你以為慣老闆這詞哪來的？」、「一堆人可以換，幹嘛加薪？」、「有外勞吃到飽啊」、「哪個行業老闆很愛加薪的你說說看？」、「『我們不是科技業』，這句傳產永流傳」、「不拗死員工，怎換車跟買房？」、「傳產奴工多」。

還有網友分享經驗，「真的就是慣老闆而已，去年要求加薪拖了一年不給，離職的時候直接email辭呈給全公司，變成老闆求我留下來，且給我比我當初要求的薪水還要高」、「我前公司說加班是福利，給你參考」、「很殘酷的事實就是，你一視同仁對全體都好的時候，你只會發現爛的一樣爛，好的也變爛而已，這是人性」。