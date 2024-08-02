人情OR未來？他欲跳槽卻遇加薪陷兩難 網勸：留下比較實在

找工作是門學問，不僅要考量薪資狀況，更要衡量自己是否能在行業中大展拳腳。一名網友發文求助，稱想跳槽去朋友的公司發揮長處，可原本任職的旅館老闆卻突然幫他加薪並詢問他升職的意願，使他陷入兩難。對此，網友紛紛勸他留下，「老闆都這樣你不留，一定會後悔」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己在南部的一間小旅館工作了13年，是他出社會的第一份工作，底薪也從原本的2萬6漲到現在的4萬，但近期朋友的公司缺人找他過去，月薪5萬福利也不錯，還可以回到他的設計編輯專業，正準備跳槽時卻收到了老闆的加薪通知，令他陷入了兩難。

原PO表示，目前在職的旅館算是不好不壞的公司，沒有什麼福利，只有年終固定一個月底薪和每天包一餐，但正在考慮轉職時，老闆卻通知原PO公司剛走上正軌，為他加薪上調到「5萬7」，並邀請他升職成為主管，雖然工作會更忙，但如果同意升職，將會把「公司車配給他開」。對此，原PO陷入了兩難，詢問網友究竟要選擇離開還是留下？

文章一出立刻引起網友熱議，不少網友認為原PO遇到好老闆，應要留下，「只能說好老闆並不多，小旅館的老闆願意這樣給，已經很難得了」、「現在工作這個老闆，我感覺他很拼很務實。因為在他公司很久了，很多事滿清楚的。他是那種大小事親力親為的那種老闆」、「老闆都這樣你不留，一定會後悔」。

也有網友認為轉職有風險，勸原PO多加考慮，「設計的部分有興趣就兼差接案，等到確定對這個行業超有興趣跟熱情再轉也不遲」、「留下比較實在，新工作不確定性多而且錢也少」、「你不能確定一定可以適應新職場，而且你都離開這個產業那麼久了」、「我會選原公司，穩定比較重要」。