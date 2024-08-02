森林護管員資格放寬 不限科系、高中以上都可報考

113年森林護管員甄試將於11月舉行，農業部林業保育署今天宣布將首度放寬資格限制，只要具備高中以上學歷、不限科系，且領有普通重型機車駕照能騎125c.c.以上循環檔機車皆可報考。

森林護管員是台灣山林得以資源永續、生生不息的守護者，也是山林治理的前線尖兵，負責業務包括森林資源調查、經營與保護、林地管理及植樹造林、撫育、林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護等工作。

農業部林業保育署今天發布新聞稿指出，113年森林護管員甄試將於11月舉行，今年特別放寬資格限制，只要高中以上畢業且不限科系、年齡65歲以下、身體狀況良好，能勝任高山地區林野工作並領有普通重型機車駕照，熟練騎乘125C.C.以上循環檔機車者皆可報考。

福利方面，林業保育署表示，錄取人員每月薪酬從新台幣3萬2296元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬8444元，且根據工作地點另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬，執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費。

另外，同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。

林業署表示，甄試將分2階段舉行，第1階段術科測驗包含實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績都合格者，可參加第2階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試。

林業署說，甄試簡章將於9月公告、11月舉行，屆時請於林業保育署官網、臉書粉絲專頁及各地區分署官網查詢相關資訊。有意願報名參與甄試者，可於林業保育署全球資訊網的「森林護管員甄試相關資訊」下載命題大綱及歷年試題，瞭解出題方向並預做準備。