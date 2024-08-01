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護理夜班獎勵亂象！班表太「花」致她失眠 網更曝班表造假情況

聯合新聞網／ 綜合報導
一名護理師網友表示，夜班因獎勵政策變搶手後，自己的班表大亂。 示意圖／ingimage
一名護理師網友表示，夜班因獎勵政策變搶手後，自己的班表大亂。 示意圖／ingimage

日前有一名護理師網友在論壇發文表示，一直以來都固定值小夜班，但自從夜班獎勵金的制度開始後，同仁都搶著上夜班，甚至必須抽籤決定班表，導致該名網友和許多同事都要值花花班（指畸形班表，可能出現小夜班後又接早班的情況），導致該名護理師網友調整睡眠面臨困難，生理時鐘大亂。其他網友則建議可以向護理長反映，也有人透露自己工作的單位有製作假班表的情況。

該名護理師網友在Dcard以「臨床相關問題 到底怎麼調時差？」為題，指出自己在臨床工作5年，長久以來已習慣值小夜班，但是衛福部今年推出的夜班獎勵金政策，讓夜班變得搶手，甚至需要仰賴抽籤的方式決定班表，造成原PO和其他同事的班表都「超級花」，更讓原PO作息調整不好，在該清醒的時候想睡覺，到了睡覺時間會失眠，臉上的痘痘也一直冒出來，甚至影響到原PO工作狀況，她表示自己精神會恍惚到走到庫房門口卻忘記要補什麼衛材

有網友對此提出解方，「阿長（護理長）的問題啊，花班就檢舉，不然就離職」、「第一，告知阿長其他醫院如何應付夜班政策；第二，放棄包夜班回歸白班，但是會沒錢；第三，離職轉跑道跟單位，但會沒年資特休；第四，等夜班政策取消，一樣會沒錢；第五，安眠藥輔助入眠」。

更有在月子中心工作的網友透露有同事連上12小時的班，而且老闆還會做假班表，「我在月子中心還遇過大缺人，缺到有同事連上十幾天沒休假，這十多天裡的班跟班之間間隔不到八小時，還有連上十二小時的，老闆還製作假班表，所以也沒辦法檢舉，第一次遇過班表要藏起來的」。

護理師

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