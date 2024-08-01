長期躺平不工作有壓力？ 一票網友現身說法：剩自己停滯不前

日前有一名網友在社交平台上發文透露，自己有位家人不工作也不兼職，雖然那位家人也有在找工作，但新工作常常從事不到幾天就不做了，因而好奇長期沒工作與收入的人，整天待在家是不是也會有他人無法理解的壓力。貼文引起一票有相似經驗的網友現身說法。

該名網友在Threads上發文表示，自己有位家人可能找工作一路不順遂，導致沒有自信又高自尊心，目前無工作也無兼職，即使找到工作也做沒幾天就不做了，而發文網友本身是有在工作的人，因此有不平衡感，但又轉而好奇他的家人長期沒工作和收入，是不是也有他人無法理解的壓力。

許多網友提到長期在家不工作的話，在意家人和旁人看法會是壓力來源之一，「我算長期沒工作嗎？有兼職但在家，以前爸爸哥哥都還住一起時，那時候剛畢業吧，我沒有去找工作，一開始還好，但後面就是會感覺他們會盯著我，用異樣眼光的感覺，哥哥甚至會有瞧不起的感覺吧」、「其他人都在踏實生活、都在往前走，只有你一個人停滯不前，那種感覺絕對不會比工作的壓力輕鬆多少」、「我能了解那種壓力，4、5年前有一個月在家沒工作，吃家裡的東西都有點卑微……然後家人時不時的會問找到工作沒」、「以前年輕還沒結婚時，因工作不順，有時會有幾個月待業空窗，那時心理壓力很大，一方面是外界的眼光：怎麼沒去上班？一方面是家人的眼光：還要我們養你喔！一方面是自己的期許：我也想有份安定的工作可以好好存錢」、「對啊，找不到工作就會，還有人認為我都在家爽不用工作，以為我自願的，說想去上班被說過太爽」、「會覺得自己是廢物，大家都瞧不起自己」。

也有網友表示，長期不工作造成自己感覺與社會脫節，「注意力會集中在生活所及的小事裡，旁人會覺得很雞毛蒜皮很無趣，久而久之也不知道跟人說什麼，而且太久關在家沒有跟人說話，一開口會發現表達能力退化，說明什麼事容易跳針找不到詞彙，惡性循環變得社交退縮」、「太久沒跟人交流也不知道怎麼去溝通」、「跟社會脫節，身心壓力超大」。

有網友則針對長期在家不工作的人提出建議，「兼職也好，出去走一走增加自信心」、「就算再怎麼不介意旁人眼光與聲音，其實自己也會有種壓力，因此真的覺得待業或失業在家的人真的要找點事情做，或去找個兼職先做一做也可以」。