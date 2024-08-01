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朋友挖她進公司後離職…OL工作大增還捲鬥爭 網勸逃：像找替死鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文，稱自己被朋友挖到一間新創公司，一開始認為公司有前景，也是她有興趣的領域，不料進公司沒多久，朋友自己離職。圖／Ingimage
一名網友發文，稱自己被朋友挖到一間新創公司，一開始認為公司有前景，也是她有興趣的領域，不料進公司沒多久，朋友自己離職。圖／Ingimage

工作不好找，許多人會透過朋友介紹。一名網友發文，稱自己被朋友挖到一間新創公司，一開始認為公司有前景，也是她有興趣的領域，不料進公司沒多久，朋友自己離職、公司人事變動太迅速導致她工作量大增，心情十分鬱悶，忍不住發文抱怨，「現在心中忐忑不安，討拍問問看有沒有人遇過這種狀況，給我一點信心。」

一名女網友在Dcard發文，稱自己被朋友挖到一間新創公司，最初認為公司產業有前景，也是自己有興趣的領域，相信朋友的判斷。但才剛進公司，朋友自己先離職了，公司內部出問題，人離職卻補不進來，以致原PO被附加許多助理類的工作，更被拉進上級鬥爭風暴中。

原PO表示，工作上沒有在自己想要做的領域發揮，還被業務呼來喚去、應付上層人事鬥爭。由於才到職三、四個月，連續兩份履歷都很短，正在想辦法美化履歷，心中十分忐忑，雖然薪水都有領到，心情還是很鬱悶，但也表示不會怪朋友，「也不能怪朋友，只能怪自己當初錯信。」

文章一出，立刻引起網友討論，不少過來人建議原PO離職，「朋友都走了，你留著幹嘛？而且你現在是一人多用，免費勞工，還不跑？」、「這年頭景氣很差，千萬別去啥新創公司」、「履歷不好看，建議你找下一份工作」、「感覺是找一個替死鬼」。

另一部分網友提供了寫履歷的技巧，並鼓勵原PO，「履歷的內容可以盡可能的把做過的工作有沒有帶來成果或影響寫出來，不要太糾結時間長短，找工作有時就真的是天時地利」、「如果認為工作時間太短而寫上履歷不好看，其實也可以考慮不寫這份短時間的經歷啦」、「去上一些行銷策略課寫進履歷，多參加活動或建立多種職業媒合平台的履歷，領英連一連有獵頭就主動詢問看看」。

履歷 求職 離職

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