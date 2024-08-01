不適用勞基法 家事移工、承攬外送員成法外孤兒

台灣有9成5的勞工是在勞動基準法大傘下保障基本勞動條件，大傘之外的新興服務業勞工有的是工時難認定，例如家事服務業，或承攬外送員也因非聘僱關係，成了勞基法的法外孤兒。

回溯勞基法立法修法歷程，民國73年8月1日上路之初，並不是各行各業行業都適用。

●勞基法擴大適用對象 40萬勞工未涵蓋

台灣80年代是勞力密集、製造業發達的時代，政府借鏡民國18年制定的工廠法來訂定勞基法，法規多以生產線行業等量身打造，一開始僅有製造業、農林漁牧業、礦業及土石採取業、製造業、營造業、水電煤氣及運輸倉儲及通信業為適用對象。

後來，台灣面臨產業轉型，服務業遍地開花，服務業勞工人數漸漸追上製造業，成為台灣主要行業，為了保障服務業勞工，各界疾呼應讓服務業也要納入勞基法。

民國85年擴大適用勞基法適用對象，將服務業等納入，因應服務業工作型態與製造業的不同，法規當時加入許多彈性工時條款，像是4週彈性工時及責任制等，後來更近一步擴大適用其他行業。

自此開始，勞動基準法的適用對象也從原本正面表列變成負面表列，除了特別經勞動部公告不適用的對象，其他行業別都應適用勞基法，至今已涵蓋9成5勞工。

不過，雖然勞基法擴大適用對象，但至今全台仍有約40萬人因工作性質特殊，仍被排除於勞基法之外，其中又以家事服務業為大宗，有近26萬人，也包含家事移工。

●工時難認定 家事移工納勞基法待共識

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，家事服務業的工作型態與一般工作差異大，以家事移工來看，移工受僱於家庭並進入家庭工作，生活作息跟著家庭走，因此工時跟休息時間難以認定及切割。

此外，黃維琛也說，雇主作為營利事業單位，有責任維護勞工的基本勞動條件，因此要求雇主必須遵守勞基法，但家事服務業的雇主多為家庭，且聘僱移工並非以營利為目的，性質並不同。

黃維琛說，家事服務業的工作性質特殊，因此也很少有國家把家事服務業納入一般勞基法規內，如果要納入，必須討論凝聚共識。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則表示，「法難入家門」，家事服務業的受僱型態使其很難落實勞動法規保護，雖然這議題已討論、倡議多年，但至今仍未有共識。

孫友聯說，考量家事服務業是否納入勞基法前，必須先思考如何讓他們休息權如何確實得到保障，像是未來應該先改變以家庭來作為雇主的僱用模式，才能真正落實勞動保護。

●非典勞動者增加 法外孤兒人數漸增

除了家事服務業之外，零工經濟發展促使台灣非典勞工增加，現在滿街穿梭的美食外送員因其跟雇主非聘僱關係，也成為勞基法法外孤兒。

勞動部過去雖然曾以個案認定外送平台與外送員為聘僱關係，但隨外送平台逐步修改與外送員的契約關係，讓外送員跟平台之間的關係更難認定。

根據統計，目前全台共有8萬到9萬名外送員，不少人希望能訂專法保障外送員權益。孫友聯認為，外送員跟雇主的僱傭關係雖難以明確，縱使外送員工作上有部分彈性，但這不代表外送員不應該有基本的勞動保障，像是工時保護、工資計算等。

孫友聯指出，勞基法施行40年，其核心價值為工時保護，外送員希望工時彈性，現行勞基法條文也有空間可以使用，站在工時保護立場，外送員也應納入勞基法，「是一個比較正確的做法」。