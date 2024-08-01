違反勞基法每年幾千筆 肇因雇主僥倖心態

勞動基準法是規定勞動條件的最低標準，但縱使上路40年，每年仍有近8000件雇主違法案例，學者及勞團都直言，除了不了解勞動法令，台灣雇主也有僥倖心態致違法率高。

勞基法在民國73年8月1日施行，在勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統細查，每年都有7000、8000筆的雇主違法案例，而且每年都有2000到3000件違規是與勞工的工資、工時相關。

雇主違反勞基法比例為什麼居高不下，包含勞團、學者都認為，除了中小企業雇主可能因不熟悉法令挨罰外，雇主僥倖心態不願意遵守法規更是關鍵。

●法規宣導不足 中小企業對勞基法霧煞煞

全國產業總工會祕書長戴國榮告訴中央社記者，勞工都知道有勞基法，可是雇主不見得熟悉法規，法規宣導還不足夠，尤其台灣產業以中小企業居多，中小企業裡也不會有人資角色可協助企業主去落實勞動法規。

台北市產業總工會秘書長陳淑綸認為，勞基法有許多規定是很精細的，在調解的實務現場會發現，很多中小企業主真的不清楚勞動法令，也有雇主單純認為員工人不多，只要雙方講好就可以，就不去理會法規。

陳淑綸說，政府雖然有很多宣導法令的管道，包含有志工、專線等可以提供勞動法令諮詢，甚至每年還有多場法遵訪視，然而每間企業情況都不同，這都不是可量身為企業解決勞動法規疑義的方式。

陳淑綸指出，要中小企業遵守勞動法令必須付出成本，但能支撐他們遵守法令的資源卻不足夠，政府應有一些機制協助，像是日本有勞務士制度，能專門幫助企業處理勞動法令庶務等，但台灣沒有，企業就只能各憑本事去了解勞基法。

●違法利益比較多 大企業雇主寧被罰也不想改

盤點近年遭裁罰案例，也可常見幾家大企業是違反勞基法慣犯。陳淑綸說，這跟雇主心態有很大關係，企業主認為違法獲得的利益遠大於不守法被開罰的成本，因此有些大企業不願守法。

陳淑綸舉例，有一家大企業過去幾年都是違反勞基法的常客，但後來企業易主，新雇主很在乎企業形象，因此從各種制度面著手，也開始跟工會協商，進而降低違反勞基法的頻率。

戴國榮提到，與其他國家相比，台灣企業主的法遵率偏低，許多雇主對社會企業責任完全沒有概念，企業應遵守勞動法令，還要有照顧員工、慈善及倫理責任等；但許多老闆可不這樣想，甚至覺得給勞工薪水是恩給，「台灣雇主在這塊真的比較消極」。

文化大學法律系教授邱駿彥則也提到，台灣勞檢人力不足，導致雇主會有僥倖心態，認為違法也不一定會被查到，就算查到就是繳個罰款就好，雇主利益衡量可能認為寧願被罰也不願意遵守。

●新世代勞工到來 勞基法不應是勞動天花板

雇主心態應如何改變，才能讓違法案例降低，戴國榮、陳淑綸都認為，勞動教育及加強工會監督，都可減少違法情事發生。

勞基法在第1條開宗明義提到「為規定勞動條件最低標準，戴國榮指出，許多雇主卻把這當作上限，這是觀念問題，因此有必要推動勞動教育促進法，將公司治理社會責任、勞動三權等納入教育正式學程。

他說，當新鮮人未來踏入社會後，不論是擔任勞工或是雇主，他們對於國內相關勞動法令、勞資角色都會有一定概念也會有同理心，會更遵守法規。

在許多企業不能籌組工會或沒有工會情況下，雇主會恣意妄為，戴國榮認為，應該要有社會對話、勞資協商機制，讓工會協助企業經營，或透過勞工團結權行使，在跟企業對話時也可保障到勞動關係，「夥伴關係可以創造勞資雙贏」。

陳淑綸表示，許多雇主會抱怨年輕人不加班、工作態度差，但其實這代表新世代勞動者更注重工作生活平衡及勞動權益，勞基法為最低勞動標準已經「根植」年輕世代的心，但雇主卻還是認為勞基法是天花板，衍生很多摩擦，勞動教育有辦法促使雇主改變心態。

邱駿彥則說，除了勞雇雙方必須調整心態，政府機關除了法規宣導，也應檢視自己宣傳方式，不應告訴大家只要遵守勞基法就沒錯，而是要鼓勵企業用更優於勞基法的條件來聘僱勞工。