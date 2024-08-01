舊制勞工退休金限制多 近40年僅83萬人領到

勞工退休金有新、舊制之分，其中舊制勞退隨勞動基準法上路，雖然施行近40年，但勞工往往因為換工作、中年失業、雇主惡性倒閉等因素而領不到退休金，僅83萬名勞工有領到。

勞動基準法與勞工的工資、工時息息相關，其中攸關勞工退休生活的退休金也在勞基法規定裡，舊制勞退從民國76年上路，至今已經快40年，但因舊制勞退請領規定嚴苛，數百萬勞工實際可領到退休金的人並不多。

●沒有捧到鐵飯碗 勞工難領舊制退休金

舊制勞退規定，雇主必須依勞工每月薪資總額2%至15%按月提撥到勞工退休準備金專戶中，當勞工符合退休條件向雇主請領退休金時，雇主就由勞工退休準備金專戶中來支付。

但是，由於舊制勞退規定，只有在同一家事業單位工作15年以上年滿55歲者、工作10年以上年滿60歲者，或者是工作滿25年者才能請領退休金，只要勞工轉換跑道、公司倒閉、中年失業等，退休金就泡湯，導致晚年生活保障不足。

根據勞動部統計，舊制勞退施行近40年，從民國76年統計至去年底，僅83萬名勞工有領到舊制退休金，數量少之又少。

●新制勞退上路 可攜帶帳戶確保勞工領得到

大概只有在公營企業、類似終身僱用制職場的勞工才能想望退休金，勞基法上路10多年後，不時發生資深勞工被雇主惡性倒閉而退休金落空，在社會期盼下，新制勞退94年7月1日開辦，在此日期以後到職的勞工一律新制勞退，原有舊制勞退的勞工可選擇繼續舊制，或5年內轉換新制。

勞退新制規定，雇主應該替勞工按月提繳退休金，儲存在勞工退休金個人專戶，雇主負擔提繳的退休金，不可以低於勞工每月工資6%，而勞工也可以在每月工資6%範圍內，自願提繳退休金。

與舊制勞退最大的不同，勞退新制設有「可攜式的個人帳戶」，就算勞工離職或遇到公司倒閉，個人專戶內的退休金也會隨著勞工帶到下一家公司繼續累計生息，讓勞工退休後絕對領得到退休金。

●勞退給付新制不如舊制 勞團盼拉高雇主提撥率

不過，雖然新制勞退的可攜式制度讓勞工免除退休金消失的疑慮，但由於給付標準也不同，常讓外界常有「舊制勞退給付較新制來的優渥」的說法。

舊制勞退規定，按照勞工的工作年資，工作每滿1年給與2個基數（退休時的月薪），超過15年的工作年資部分，每滿1年給1個基數，最高總數以45個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以1年計；而新制則是看最後專戶餘額有多少金額。

勞團曾經試算，若以1名勞工工作30年後退休試算，舊制雇主要給付45個月薪資，新制卻只要提撥21.6個月薪資，新制退休金連舊制的一半都不到，因此疾呼希望可以將法定雇主6%的提撥率提高。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨則表示，勞動基準法是聘僱勞工的最低標準，因此勞資雙方可以優於勞基法的勞動條件去約定提高雇主提撥率，都可以透過團體協約或勞動契約來執行。