勞基法工時2次大變革 週休二日法制化

一週工作5天、休息2天是勞工的生活日常，其實不到10年前，許多人沒有週休二日，從民國90年以來，歷經雙週84小時、每週40小時的工時變革，直至106年才完成週休二日法制化。

「小瑜」在傳統產業任職，民國103年剛到公司是隔週休二日，每隔週六要上半天班，與其他已週休二日的同行相比，「小瑜」覺得工作相當累，無奈公司搬出法規說沒有違法，讓「小瑜」很羨慕其他有週休二日的人。

還不到10年前，仍有許多人像「小瑜」一樣無法週休二日，直至106年「一例一休」修法，工時規定大變革，才讓勞工達到真正的週休二日。

●勞基法三階段修法 落實勞工週休二日

勞動基準法於民國73年8月1日施行上路，是雇主聘僱勞工時訂定勞動條件的最低標準，包含勞工的工資、工時、休假等都必須遵守勞基法規定。

過去，不管是公務人員或是勞工，從每週都只有1天的休假，正常工作總時數由每週48小時，直到民國90年公務員可以週休二日後，勞基法也將勞工工時制度改為雙週84小時（俗稱隔週休二日）。

自此開始，公務人員及勞工的工時規定不同步，當公務人員週休二日時，有部分勞工維持隔週休、沒有週休二日。

公務人員週休二日帶動部分私人企業跟進，根據勞動部統計，在民國102年時台灣已有5成企業實施週休二日。政府、立委研議要進一步減少工時、法制化週休二日，並將勞工雙週84小時的工時制度改為單週40小時，盼能透過縮減工時讓勞工每週可以休息2天。

可惜的是，雖然法規縮減工時立意良善，但由於條文中的「每7日至少1日休息」文字並未同步修改，導致後來有部分企業投機取巧，將每週40小時的工時「分配」在6個工作日，使得仍有勞工一週必須工作6天。

直至政府後來於105年又再度提出修法，明定勞工每週必須有「1例1休」，才在民國106年真正完成勞工週休二日法制工作。

●一例一休制度上路 9成企業落實週休二日

勞工工時還未縮減為單週40小時前，根據勞動部調查統計，104年仍有約55.14%的企業一週工作5天，這也代表有近5成企業是每週工作6天或採隔週休的工時制度。

隨著週休二日逐步法制化，105年已經有7成事業單位落實週休二日，「一例一休」上路後，106年有8成事業單位每週工作5天，108年更提升至9成企業週休二日。

另外，若攤開勞動部的受僱員工年總工時統計，勞工工時第1次縮減為雙週84小時後，年總工時也從2281小時減為2164小時，從雙週84小時縮減成單週40小時後，工時也更進一步從2104小時減少為2035小時。

●一例一休不是真週休二日 藍委提週休2例修法

勞基法「一例一休」雖然讓勞工可以達到週休二日，但其中休息日的設定仍被部分人質疑勞工無法擁有完整的週休二日，在雇主強迫下，勞工可能還是會在休息日被雇主要求出勤，日前也有立委提案要廢除一例一休，改推週休2例，讓勞工有真正的休息。

不過，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，台灣法規規定，除非天災、事變、突發狀況發生，否則雇主不可以讓勞工在例假日出勤，若訂為週休2例，工時就會少許多彈性。

黃維琛也說，目前沒有任何國家實施嚴格的2例休假、沒有規定2天都不能上班，當時修法訂為1例1休其實也是有考慮到實務經驗，因此保留1天休息日給大家彈性運用，讓勞工可以加班，而有輪班的事業單位也可以比較方便處理代班安排，因此一例一休仍有其必要性。

全國產業總工會祕書長戴國榮則認為，要解決台灣長工時問題可以從增加國定假日、試辦週休三日開始，由政府提供補助，讓願意試辦公司來嘗試，提升整體勞動條件。